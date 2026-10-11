Temblor en Panamá: Chiriquí habilita centro de acopio para enviar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas

La Gobernación de Chiriquí y otras entidades mantienen habilitado un centro de acopio en El Terronal para recibir agua, alimentos no perecederos, frazadas, pañales y leche para niños. Las donaciones serán distribuidas entre las comunidades afectadas por el sismo en el oriente de la provincia y otras zonas del país.

Chiriquí habilita centro de acopio para enviar ayuda a las comunidades afectadas por el sismo / Redacción de TVN Noticias

David, Chiriquí/La recolección de ayuda humanitaria continúa en Chiriquí para atender a las personas afectadas por el terremoto en el oriente de la provincia y en otras zonas del país. Durante este domingo, el centro de acopio habilitado en El Terronal recibió agua embotellada y alimentos secos, mientras se organizaba el envío de los suministros a las comunidades que los necesitan.

La iniciativa es coordinada por la Gobernación de Chiriquí, entidades del Estado y grupos cívicos, que mantienen el punto de recepción para reunir las donaciones y distribuirlas entre la población afectada.

Según los organizadores, la jornada de recolección continuará este lunes, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Los suministros serán embalados y enviados una vez se coordine su recepción en las zonas de destino.

¿Qué donaciones se necesitan con mayor urgencia?

Entre los artículos solicitados están las frazadas, el agua embotellada, los pañales desechables, la leche para niños y los alimentos enlatados. Los organizadores señalaron que estos productos son necesarios para atender las necesidades de las personas afectadas y apoyar al Hospital de San Félix, donde, según indicaron, existen dificultades para el ingreso en las actuales circunstancias.

Por ello, hicieron un llamado a la población chiricana para que acuda al centro de acopio en El Terronal y contribuya con los artículos requeridos.

La recepción de donaciones se mantendrá durante este lunes, con el propósito de reunir y trasladar la ayuda a las comunidades que esperan asistencia tras el terremoto.

Con información de Demetrio Ábrego

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