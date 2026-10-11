Temblor en Panamá: Chiriquí habilita centro de acopio para enviar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas

La Gobernación de Chiriquí y otras entidades mantienen habilitado un centro de acopio en El Terronal para recibir agua, alimentos no perecederos, frazadas, pañales y leche para niños. Las donaciones serán distribuidas entre las comunidades afectadas por el sismo en el oriente de la provincia y otras zonas del país.

David, Chiriquí/La recolección de ayuda humanitaria continúa en Chiriquí para atender a las personas afectadas por el terremoto en el oriente de la provincia y en otras zonas del país. Durante este domingo, el centro de acopio habilitado en El Terronal recibió agua embotellada y alimentos secos, mientras se organizaba el envío de los suministros a las comunidades que los necesitan.

La iniciativa es coordinada por la Gobernación de Chiriquí, entidades del Estado y grupos cívicos, que mantienen el punto de recepción para reunir las donaciones y distribuirlas entre la población afectada.

Según los organizadores, la jornada de recolección continuará este lunes, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Los suministros serán embalados y enviados una vez se coordine su recepción en las zonas de destino.

Te podría interesar: Temblor en Panamá: Ministra Montalvo afirma que ayuda humanitaria llega a zonas aisladas

¿Qué donaciones se necesitan con mayor urgencia?

Entre los artículos solicitados están las frazadas, el agua embotellada, los pañales desechables, la leche para niños y los alimentos enlatados. Los organizadores señalaron que estos productos son necesarios para atender las necesidades de las personas afectadas y apoyar al Hospital de San Félix, donde, según indicaron, existen dificultades para el ingreso en las actuales circunstancias.

Por ello, hicieron un llamado a la población chiricana para que acuda al centro de acopio en El Terronal y contribuya con los artículos requeridos.

La recepción de donaciones se mantendrá durante este lunes, con el propósito de reunir y trasladar la ayuda a las comunidades que esperan asistencia tras el terremoto.

Con información de Demetrio Ábrego