'Nadie nos consultó', el testimonio de los vecinos de la termoeléctrica en La Chorrera

La Chorrera, Panamá Oeste/Martín Ibañez tiene 30 años de vivir en una de las zonas colindantes a la termoeléctrica Pan Am en La Chorrera, que llegó al sitio hace 26 años. “Al principio pensamos que era una construcción de una fábrica común y silvestre… No pensamos que iba a causar los daños que está causando”, recalcó.

El humo, los ruidos y la vibración, según este vecino del área, es “cosa seria” y de noche no se puede dormir.

Agregó que tiene los registros de la época y que en su casa en El Naranjal de La Chorrera se han realizado estudios a las 11:00 p.m. que han marcado hasta 68 decibeles.

Asevera que no hubo consultas para instalar la termoeléctrica. “En ese momento cuando nos manifestamos metieron presos a seis personas… ninguna consulta, nadie nos consultó ni siquiera para cambiar la zonificación”.

Contó que esa era una zona agrícola y ganadera y ahora es una zona industrial.

“Huele a humo como del que sale de un caño de escape de un carro, un mofle, una cosa así”, sostuvo.

Ibañez dijo que todo se oxida y les da picazón al punto que tienen que bañarse. “Imagínense qué hace con los pulmones”.

Se han hecho exámenes de cabello y asegura que están “todos contaminados”.

En su casa tuvo que hacer recubrimientos para tratar de controlar el ingreso de emanaciones.

El viernes pasado, las autoridades y el alcalde de La Chorrera se reunieron con los residentes. Ibañez aspira a que “la termoeléctrica la cierren y nos indemnicen”.

Aclaró que el caso lo tienen en la Corte Internacional de Derechos Humanos.

Roberto Díaz, otro vecino de El Naranjal que reside desde 1997 en el área, mostró su vivienda con el techo completamente oxidado y que tiene menos de tres años de haberlo puesto. Sostuvo que en una investigación realizada por estudiantes le indicaron que produce una especie de "lluvia ácida".

Otro de los moradores dijo que el ruido no los deja dormir en la noche y es como si fuera un "helicóptero que nunca despega".

Apagón Nacional

El sábado 15 de marzo, un incendio en la termoeléctrica causó un apagón nacional que se extendió hasta horas de la madrugada del domingo 16 de marzo.

Actualmente los bomberos están en investigación y no han terminado de dar un informe, recordó el presidente José Raúl Mulino en su conferencia de prensa el pasado jueves.

El mandatario explicó que la empresa propietaria de Pan Am Generating Ltd. no solo tiene esa planta, sino que es un grupo económico hondureño muy fuerte, dueño de Barro Blanco y de una industria de paneles solares. “Son gente que conoce lo técnico del asunto eléctrico”, señaló.

Asimismo, insistió en que es un asunto que se tiene que manejar con “pinzas” y que la planta “no se tiene por qué cerrar, salvo que los técnicos así lo digan”. Aseguró que está viendo de cerca el tema.

Recientemente, la directora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, dijo que lo que causó el apagón nacional fue un “incendio” y que, por seguridad, el sistema se apagó.

TVN Noticias intentará tocar las puertas de la termoeléctrica a la espera de que emitan alguna declaración.