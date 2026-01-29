Tiran dos cabezas de plátanos en la entrada de la Procuraduría de la Nación en señal de protesta

El hecho ocurrió cerca de las 2:00 de la tarde, cuando un ciudadano descendió de un vehículo sin placa, con el rostro cubierto por un pasamontañas, y colocó dos cabezas de plátano en la entrada del edificio, cada una acompañada de un mensaje escrito.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una acción de protesta ciudadana sorprendió la tarde de este jueves 29 de enero a funcionarios y transeúntes frente a la sede principal de la Procuraduría General de la Nación, ubicada en la avenida Perú, en la ciudad capital.

El hecho ocurrió cerca de las 2:00 de la tarde, cuando un ciudadano descendió de un vehículo sin placa, con el rostro cubierto por un pasamontañas, y colocó dos cabezas de plátano en la entrada del edificio, cada una acompañada de un mensaje escrito.

De acuerdo con el contenido de los mensajes, la acción busca expresar la indignación ciudadana ante la desigualdad en la aplicación de la justicia en Panamá. El texto señala que la corrupción “no solo está en las calles” y destaca que no se trata de un ataque personal, sino de un señalamiento institucional que, según el mensaje, refleja cómo la ciudadanía observa y concluye que la ley no se aplica de la misma forma para todos.

Las cabezas de plátano fueron utilizadas como símbolo de la diferencia en el trato y las consecuencias legales, dependiendo de quién esté involucrado en un caso judicial. El mensaje también advierte que este acto deja constancia pública de una frustración legítima, provocada por decisiones recientes que han debilitado la confianza en el Ministerio Público como garante de la justicia.

La protesta guarda relación con casos recientes ocurridos en el país, entre ellos la detención de dos personas en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, por el robo de dos cabezas de plátano, así como procesos judiciales de alto perfil que se mantienen en curso, y que han generado debate público sobre el trato desigual ante la ley.

Tras el retiro del manifestante, personal de seguridad de la Procuraduría y agentes de la Policía Nacional retiraron las cabezas de plátano y las trasladaron a una oficina interna del edificio. Minutos después, el mismo vehículo volvió a pasar por el lugar y arrojó varios volantes con el mismo mensaje, lo que activó un despliegue de seguridad en la avenida Perú y áreas aledañas.

Las autoridades realizaron revisiones preventivas a varios vehículos con el objetivo de ubicar al responsable, sin que hasta el momento se reportaran aprehensiones.

Con información de Meredith Serracín