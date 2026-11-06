Tocumen: residentes denuncian acumulación de basura y riesgo sanitario por falta de recolección

La falta de recolección de basura mantiene a residentes de Tocumen afectados por malos olores, moscas y posibles riesgos sanitarios, tras más de 15 días de acumulación de desechos sólidos.

La Siesta, Tocumen/La acumulación de desechos sólidos en el sector Ceremi, en Tocumen, mantiene preocupados a los residentes, quienes denuncian que llevan más de 15 días sin recibir el servicio habitual de recolección de basura.

Durante un recorrido por el área, se pudo observar una gran cantidad de desperdicios acumulados, entre ellos colchones, sillones, restos de neveras, maletas y otros desechos domésticos que han convertido el sitio en un vertedero improvisado.

La basura, que supera los dos metros de altura, también ha provocado la proliferación de moscas y malos olores, situación que dificulta las actividades en el lugar y genera preocupación entre quienes viven en sus alrededores.

De acuerdo con los residentes, la problemática se ha prolongado durante varias semanas, pese a que aseguran haber realizado reportes a las autoridades y enviado denuncias a los medios de comunicación para solicitar una solución.

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Uno de los vecinos manifestó su preocupación por la cantidad de desperdicios que permanecen en el área y pidió a las autoridades correspondientes que intervengan para retirar la basura acumulada.

Según explicó, personas procedentes de otros sectores llegan al lugar para depositar muebles, electrodomésticos y otros artículos que ya no utilizan, lo que contribuye a incrementar el volumen de desechos.

La situación también preocupa por las posibles afectaciones a la salud de los residentes, especialmente de niños y adultos mayores que transitan o viven cerca del vertedero improvisado.

Los vecinos temen que la acumulación de basura pueda favorecer la aparición de criaderos de mosquitos y otras condiciones que representen un riesgo sanitario.

Además, advirtieron que el problema podría agravarse debido a que algunas familias están realizando remodelaciones en sus viviendas y trasladan los desechos hasta este punto, donde permanecen sin ser retirados.

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Ante este escenario, los residentes reiteraron el llamado a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y a la Junta Comunal para que atiendan la denuncia, realicen la recolección de los desperdicios y eviten que continúe creciendo la acumulación de basura en el sector.

La comunidad espera que se concrete una pronta intervención para mejorar las condiciones del área y reducir las molestias ocasionadas por los malos olores y la proliferación de moscas.

Con información de Luis de Jesús Mendoza