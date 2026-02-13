Con 'topón de reinas' Aeropuerto de Tocumen recibe a sus viajeros

El gerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, destacó que esta iniciativa se realiza por segundo año consecutivo, en un periodo marcado por un importante incremento en el movimiento de pasajeros.

Ciudad de Panamá/Desde tempranas horas de este viernes, previo al inicio de los carnavales, el Aeropuerto Internacional de Tocumen se convirtió en escenario de una muestra viva de la tradición panameña, al dar la bienvenida a viajeros nacionales y extranjeros con un "topón de reinas" protagonizado por colaboradores de la terminal aérea.

La actividad, organizada por el propio personal del aeropuerto, tuvo como objetivo transmitir el espíritu del Carnaval a quienes utilizan a Tocumen como puerta de entrada al país, marcando de forma simbólica el inicio oficial de la fiesta más importante de los panameños.

Reinas representando a calle arriba y calle abajo, música, vestidos con tocado de plumas y consignas formaron parte del ambiente que sorprendió a los pasajeros en las terminales.

El tradicional topón entre Terminal 1 y Terminal 2 se desarrolló como una recreación del clásico enfrentamiento carnavalesco, en el que, entre bromas y entusiasmo, cada tuna defendió su bando, reflejando la esencia festiva que caracteriza estas celebraciones.

El gerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Antonio Ruiz, destacó que esta iniciativa se realiza por segundo año consecutivo, en un periodo marcado por un importante incremento en el movimiento de pasajeros. Detalló que durante estos días se registran 154 mil pasajeros adicionales a los aproximadamente 60 mil viajeros diarios que usualmente transitan por la terminal, de los cuales alrededor de 80 mil corresponden a personas que ingresan al país.

Dijo que la actividad busca que los visitantes puedan experimentar un primer acercamiento a la cultura y tradiciones panameñas desde su llegada. Ante el aumento del flujo de viajeros, recomendó a los pasajeros presentarse con al menos tres horas de anticipación para evitar contratiempos.

