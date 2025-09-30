Toque de queda para menores en San Miguelito sigue vigente; realizan operativos por incremento de homicidios

San Miguelito, Panamá/En el distrito de San Miguelito se registra un preocupante aumento en los casos de homicidios durante el mes de septiembre, pasando de dos a seis en cuestión de días, según confirmó el subcomisionado Walter Stanziola de la Policía Nacional.

Las autoridades atribuyen este repunte a las disputas entre las 35 pandillas que operan en el área por el control territorial ligado a actividades ilícitas. Stanziola señaló que gran parte de los involucrados son jóvenes entre los 20 y 25 años e incluso menores de edad.

Ante esta situación, la Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, ejecuta la Operación IGNEO, que incluye más de 20 allanamientos para ubicar a personas requeridas y decomisar armas. Adicionalmente, en conjunto con la Alcaldía de San Miguelito, se impulsa la campaña preventiva “Armas por Comida”.

El subcomisionado recordó que el toque de queda para menores de edad sigue vigente mediante el Decreto Alcaldicio de 16 de 2024. La medida rige de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. de domingo a jueves, y de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. los fines de semana, debido a que muchas riñas y hechos violentos se originan en fiestas o “parkings”.

Las zonas con mayor incidencia delictiva identificadas por las autoridades son los corregimientos de Belisario Frías, Belisario Porras y Amelia Denis de Icaza, donde se han intensificado los patrullajes motorizados, operativos comunitarios y acciones de inteligencia.

Con información de Heidy Leane Morán