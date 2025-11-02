Más de 3,800 tortugas lora nacen en el refugio de vida silvestre Isla Cañas

El evento natural tuvo lugar en el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas , en la provincia de Los Santos , donde el equipo técnico del área protegida.

Isla Caña, Los Santos/El amanecer en Isla Cañas trajo consigo un espectáculo que pocas veces se repite con tanta intensidad: miles de pequeñas tortugas lora emergiendo de la arena húmeda y avanzando, con paso lento pero decidido, hacia el océano Pacífico.

En medio de la brisa salada y el murmullo del mar, guardaparques, policías ambientales y voluntarios presenciaron cómo 3,878 neonatos emprendían su primer viaje hacia la inmensidad del mar.

El evento natural tuvo lugar en el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, en la provincia de Los Santos, donde el equipo técnico del área protegida, dirigido por Rogelio Cedeño, jefe del refugio, supervisó la eclosión de 53 nidos incubados en el vivero artificial. Junto a él participaron los guardaparques Manuel De Gracia, Moisés Barría, Dimas Gutiérrez, Katherine Marín y Domingo Zarzavilla, además de las unidades de la Policía Ambiental, Rural y Turística, encabezadas por el sargento II Luis Córdoba, el cabo I Eric Urriola, el teniente Javier Sánchez y el agente Kevin Espinoza.

Durante la jornada, ambas instituciones trabajaron de forma coordinada para proteger los nidos y asegurar el trayecto de las crías hasta el mar, garantizando que iniciaran su ciclo de vida en condiciones seguras. Este esfuerzo conjunto refuerza el compromiso por preservar una de las especies más emblemáticas del Pacífico panameño, con la esperanza de que, al llegar a la adultez, regresen a anidar al mismo refugio que las vio nacer.

El jefe del área protegida, Rogelio Cedeño, informó además que en el vivero natural del refugio, que se extiende a lo largo de varios kilómetros de playa, se estima la eclosión de unos 600 nidos, lo que equivaldría a aproximadamente 51,000 tortugas lora. Estos resultados consolidan a Isla Cañas como uno de los principales santuarios de anidación de esta especie en el Pacífico panameño y evidencian el impacto positivo del trabajo conjunto entre guardaparques, fuerzas de seguridad, comunidades locales y aliados institucionales.

El Mi Ambiente, a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la Dirección Regional de Los Santos, continúa desarrollando acciones permanentes de monitoreo, conservación y educación ambiental, fortaleciendo la protección de la biodiversidad marina y costera y fomentando la conciencia ambiental entre las comunidades vecinas.