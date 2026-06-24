'Tour Tilo': La iniciativa que busca promover valores esenciales desde la formación escolar

Este programa fue concebido como una herramienta didáctica de soporte pedagógico que llegará tanto a centros educativos oficiales como particulares de toda la república para reforzar la convivencia desde la infancia.

Ciudad de Panamá/La escuela Carlos A. Mendoza se convirtió en el escenario del lanzamiento oficial del "Tour Tilo Panamá al Mundial", una iniciativa de alcance nacional que busca promover la adopción y el rescate de valores fundamentales como el respeto, la honestidad, la perseverancia y el trabajo en equipo en las aulas del país.

El evento de lanzamiento estuvo encabezado por la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, y la ministra de Educación, Lucy Molinar, quienes acompañaron a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado en una jornada caracterizada por dinámicas lúdicas y muestras artísticas que involucraron el uso de sombreros locos llenos de color e ingenio técnico, con pancartas dedicadas al fortalecimiento del tejido social infantil.

Durante la presentación, la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, detalló las motivaciones detrás de la creación del programa, explicando que la idea surgió desde su despacho tras identificar diversas problemáticas en el país durante sus recorridos de campo.

Cohen de Mulino puntualizó que se detectaron deficiencias recurrentes asociadas a la falta de valores, el bajo nivel de trabajo grupal, incidentes de acoso escolar o bullying, y preocupaciones tempranas relacionadas con la salud mental de los niños; por ello, la propuesta central del "Tour Tilo" es enseñar a la niñez panameña, desde edades tempranas, el significado de poseer valores esenciales y, de forma primordial, propiciar que se sientan valorados y seguros en sus respectivos entornos escolares.

Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, defendió el uso de metodologías lúdicas y creativas como un canal efectivo para la enseñanza académica, señalando que la transmisión de conceptos de responsabilidad o puntualidad suele asimilarse de mejor manera cuando se plantea mediante dinámicas divertidas en lugar de lecciones rígidas dentro del salón de clases.

Molinar destacó que la coyuntura del Mundial ofrece un escenario propicio y un ejemplo directo de disciplina, perseverancia y esfuerzo coordinado que los educadores pueden capitalizar en beneficio del alumnado.

Este programa, concebido como una herramienta didáctica de soporte pedagógico que llegará tanto a centros educativos oficiales como particulares de toda la república para reforzar la convivencia desde la infancia, utiliza la metodología de los populares sombreros locos, mediante los cuales los estudiantes presentan un valor distinto y una situación en la que se aplica este valor.

Información de Hellen Concepción

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