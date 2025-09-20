Tradición, y naturaleza: la esencia de la Feria del Mar en Río Guázaro de Veraguas

La feria contó además con la presencia del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), cuya venta de arroz volvió a ser uno de los mayores atractivos para los visitantes.

Veraguas/La belleza del Atlántico veragüense se convirtió en el principal atractivo de la décima Feria del Mar celebrada en la comunidad de Río Guázaro, en Calovébora.

Isaías González, presidente de la feria, resaltó la riqueza natural de la zona y las actividades que caracterizan a sus habitantes, como la pesca, la agricultura y la producción artesanal.

Por su parte, Hortencio Palma, alcalde de Santa Fe, señaló que la actividad busca potenciar el atractivo turístico de la región, así como preservar la cultura y las tradiciones de sus pobladores.

Te puede interesar: Aduanas decomisa cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en más de $300 mil

Los artesanos locales exhibieron el valor de sus creaciones cien por ciento manuales, herencia cultural que se mantiene viva en la comunidad. Celestino González, artesano de Río Guázaro, reconoció que las ventas en el área suelen ser muy bajas, por lo que confía en que la feria ayude a generar mayores ingresos para las familias.

Aunque se trata de una zona costera, la producción agrícola sigue siendo significativa y también fue expuesta en el evento. Perfecto Santander, productor de Risito, destacó que cultiva ñame, yuca, maíz y otros rubros, y que aprovecha la feria para comercializar sus cosechas. “Es importante contar con un espacio donde podamos vender a diario o al menos llevar nuestros productos a comunidades con mayor concurrencia, ya que aquí estamos muy alejados”, expresó.

La feria contó además con la presencia del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), cuya venta de arroz volvió a ser uno de los mayores atractivos para los visitantes.

Información de Ney Castillo