Tragedia migratoria: Naufragio en Guna Yala deja tres fallecidos

Comarca Guna Yala/Tres migrantes perdieron la vida tras el naufragio de una embarcación en aguas cercanas a la Comarca Guna Yala. Las víctimas son dos mujeres de nacionalidad venezolana y un hombre de nacionalidad colombiana, según información confirmada por el Congreso General de Guna Yala.

El hecho se produjo cuando un bote se volcó mientras navegaba en una zona próxima a las islas de la comarca. De acuerdo con los reportes oficiales, la embarcación había salido desde Miramar, en la provincia de Colón, alrededor de las 11:30 de la mañana, con 16 migrantes a bordo.

Personal de la Secretaría de Transporte Marítimo del Congreso General de Guna Yala acudió al lugar para brindar apoyo y detalló que, al momento de su llegada, cuatro personas permanecían atrapadas bajo el bote, que se había volteado. Entre ellas se encontraban las dos mujeres venezolanas y el ciudadano colombiano que fallecieron. Una cuarta persona, también de nacionalidad venezolana, logró sobrevivir, recibió primeros auxilios y fue trasladada a un centro de salud.

Según la información más reciente, esta sobreviviente fue trasladada posteriormente a la ciudad de Panamá para recibir atención médica especializada.

El Congreso General de Guna Yala detalló además que el resto de los migrantes sobrevivientes se encuentra a salvo en una de las islas de la comarca. Tras el naufragio, fueron auxiliados inicialmente por comuneros de la zona, incluidos buzos, quienes prestaron ayuda en los primeros momentos del incidente, antes de su traslado por las autoridades locales.

Las autoridades señalaron que este hecho se encuentra bajo investigación. Asimismo, informaron que no fue el único incidente registrado durante la jornada, ya que otra embarcación con migrantes sufrió un percance similar más temprano, aunque en ese caso todos los pasajeros lograron sobrevivir.

Con información de Meredith Serracín.