Transportistas de la Comarca Ngäbe Buglé solicitan inclusión en subsidio de combustible y regularización de cupos

Los conductores también plantean la necesidad de que se les otorguen cupos formales de operación. Explicaron que la mayoría de los transportistas en la comarca trabaja únicamente con permisos de circulación emitidos por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Comarca Ngäbe Buglé - Panamá/Más de 156 transportistas de las prestatarias Transconsa, S.A., Cosemulco y Utrakoni, que brindan el servicio de transporte colectivo en las regiones de Nedrini y Kädriri, en la Comarca Ngäbe Buglé, se reunieron este sábado 25 de abril para exigir al Gobierno Nacional su incorporación al subsidio de combustible que actualmente beneficia a otros sectores del transporte público a nivel nacional.

Durante la concentración, los conductores también plantearon la necesidad de que se les otorguen cupos formales de operación. Explicaron que la mayoría de los transportistas en la comarca trabaja únicamente con permisos de circulación emitidos por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), debido a que no cuentan con certificado de operación ni con cupos legalmente establecidos, una condición que hoy los deja fuera del acceso a este beneficio estatal.

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Edwin Zapata, transportista del corregimiento de Cerro Iglesia en el distrito Nole Duima, manifestó que la crisis provocada por el constante incremento en los precios del combustible afecta directamente la estabilidad económica de quienes prestan el servicio en áreas apartadas de la comarca, donde el transporte es esencial para la movilidad de cientos de familias.

Zapata sostuvo que, si bien el Gobierno implementó un subsidio como medida paliativa para transportistas selectivos y colectivos en el país, en esa decisión no se tomó en cuenta la realidad del sector transporte en la comarca, donde cerca del 99% de los conductores opera bajo permisos de circulación.

“La reunión tiene como objetivo hacer un llamado de atención al Gobierno Nacional para que se incluya a los transportistas de la comarca dentro del subsidio del combustible, ya que también formamos parte del sistema de transporte público”, expresó.

Los participantes señalaron que este encuentro reunió a representantes de las tres principales prestatarias que operan en la comarca, quienes coincidieron en la necesidad de buscar una solución urgente ante el impacto económico que enfrentan por el alto costo del combustible.

Finalmente, advirtieron que, de no recibir una respuesta positiva por parte de las autoridades antes del próximo miércoles 29 de abril, estarán anunciando nuevas medidas en los próximos días, como parte de sus acciones para exigir atención a sus demandas.