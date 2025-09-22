Tres personas quedan detenidas por secuestro en Darién

La Procuraduría General de la Nación reiteró que mantiene los esfuerzos por sancionar delitos contra migrantes irregulares en Darién.

Darién/El Tribunal Superior de Apelaciones ordenó la detención provisional de tres personas vinculadas a un caso de secuestro ocurrido en Darién el pasado 1 de febrero de 2025, donde las víctimas fueron dos migrantes irregulares.

La decisión revocó una medida anterior que había impuesto sanciones distintas a la detención, tras la apelación presentada por la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada.

Según el Ministerio Público, la fiscalía acreditó la participación de los implicados y los riesgos procesales, lo que llevó a que el tribunal acogiera de manera unánime la petición de detención provisional.

