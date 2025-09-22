Tres personas quedan detenidas por secuestro en Darién

Darién/El Tribunal Superior de Apelaciones ordenó la detención provisional de tres personas vinculadas a un caso de secuestro ocurrido en Darién el pasado 1 de febrero de 2025, donde las víctimas fueron dos migrantes irregulares.

La decisión revocó una medida anterior que había impuesto sanciones distintas a la detención, tras la apelación presentada por la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada.

Según el Ministerio Público, la fiscalía acreditó la participación de los implicados y los riesgos procesales, lo que llevó a que el tribunal acogiera de manera unánime la petición de detención provisional.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que mantiene los esfuerzos por sancionar delitos contra migrantes irregulares en Darién, zona históricamente vulnerable al crimen organizado.

