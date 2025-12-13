TVN Media dice presente en la Teletón 20-30 con una donación de 100,000 dólares

Ciudad de Panamá/Comprometido con la niñez, TVN Media dijo sí una vez más a la Teletón 20-30 2025, entregando este sábado 13 de diciembre su donación por un monto de 100,000 dólares.

El proyecto meta de 2025 en la Teletón 20-30, que llega a sus 40 años, es la creación y equipamiento de un centro de diagnóstico prenatal en el Hospital Santo Tomás, con tecnología médica de última generación que permitirá la detección temprana de posibles complicaciones durante el embarazo.

TVN, como empresa responsable, ha transmitido la Teletón durante 40 años, desde la Teletón número 1, y se sumó a TVMAX en el año 2005.

"Cada año miles de mujeres embarazadas se registran en el Hospital Santo Tomás, pero muchas de ellas aún no pueden acceder a un diagnóstico prenatal completo y oportuno. Por eso, esta edición busca algo profundamente humano: dotar al hospital de un centro de diagnóstico prenatal con tecnología de punta que permita que al menos el 90 por ciento de esas mujeres embarazadas reciban atención temprana y precisa. Esto significa detectar riesgos a tiempo, intervenir antes y darle a cada madre y a cada bebé una oportunidad más segura de comenzar la vida", indicó Gabriel Hernández, director Digital de TVN Media.

"En TVN creemos firmemente que la comunicación tiene un poder transformador. Por eso, un año más decimos presente y fortalecemos esta alianza que no solo informa, sino que inspira y moviliza a todo un país. Bajo nuestro pilar de comunicación solidaria y responsable, asumimos con orgullo el compromiso de amplificar este mensaje con propósito", manifestó Lucia Varela, gerenta de Fuerza de Venta de TVN Media.