TVN Media celebra junto a la Terminal Nacional de Transporte sus 25 años

Ciudad de Panamá, Panamá/La Terminal Nacional de Transporte conmemoró este viernes 15 de agosto sus 25 años de operaciones, consolidándose como uno de los puntos más concurridos de la Capital, por donde transitan a diario miles de pasajeros. La celebración contó con un ambiente festivo en el que TVN Media se unió a los usuarios para compartir dinámicas, entretenimiento y sorpresas.

Durante la jornada, diversas figuras de TVN y TVMax estuvieron presentes en la terminal, compartiendo con los asistentes y animando al público en actividades interactivas. La participación de los usuarios fue constante, muchos de ellos destacando su afinidad con la programación ambos canales y expresando el acompañamiento que TVN Media representa en su día a día.

“TVN es lo máximo, número uno en noticias. No lo cambio por nada”, comentó una de las asistentes. Otro de los presentes añadió que su programa favorito es Jelou, seguido de TVN Noticias A.M. y en por último Somos La Sele.

El ambiente estuvo cargado de entusiasmo y cercanía, con la presencia especial de participantes del programa Tu Cara Me Suena, quienes se sumaron al festejo para celebrar junto al público este aniversario de la Terminal de Transporte, un espacio clave para la movilidad de la ciudad y que ha sido testigo del crecimiento de Panamá en los últimos 25 años.

Con información de Jessica Román