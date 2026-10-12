Ubican a nueve ciudadanos etíopes en un herbazal en la 24 de Diciembre

El grupo estaba integrado por siete mujeres y dos hombres, quienes manifestaron, mediante el apoyo de un traductor certificado, que no portaban documentos de identificación porque, presuntamente, les habían sido retirados por un posible traficante de personas.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional ubicó a nueve ciudadanos de nacionalidad etíope, entre ellos una menor de 16 años, en un herbazal del sector de Calle Tumba Muerto, en el corregimiento de la 24 de Diciembre, luego de recibir una alerta ciudadana sobre la presencia de varias personas en el área.

El grupo estaba integrado por siete mujeres y dos hombres, quienes manifestaron, mediante el apoyo de un traductor certificado, que no portaban documentos de identificación porque, presuntamente, les habían sido retirados por un posible traficante de personas.

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Tras el hallazgo, las autoridades coordinaron con el Servicio Nacional de Migración y la Policía de Niñez y Adolescencia para realizar los procedimientos correspondientes, tomando en cuenta la presencia de una menor de edad.

Los nueve ciudadanos también recibieron asistencia médica por parte del personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME 911).

Las autoridades deberán adelantar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que estas personas llegaron al lugar y determinar si fueron víctimas de tráfico de personas.