Violencia en el hogar, abusos y falta de servicios básicos afectan a miles de niños en Panamá, advierte Unicef

Ciudad de Panamá/El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) presentó un informe sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en Panamá ante la Comisión de la Mujer, la Niñez y Juventud y Familia. Los datos estadísticos corresponden al censo de 2020, en donde 1.2 millones de niños, es decir, el 30% de la población, forman parte del mismo. El objetivo de este informe es visibilizar las deficiencias del sistema para con esta población y así establecer políticas públicas que favorezcan y protejan a los niños, niñas y adolescentes (NNA).

Anilena Mejía, oficial de Monitoreo y Evaluación de Unicef, explicó que más de 712 mil no tienen acceso a seguridad, más de 24 mil niños no tienen registro de nacimiento y otra cifra importante no cuenta con agua, electricidad ni saneamiento.

"Hay que reconocer que Panamá en los últimos 30 años ha tenido avances significativos; por ejemplo, la educación primaria es casi universal. Sabemos que la tasa de registro de nacimiento también es muy alta. Sin embargo, todavía los niños sufren varias privaciones, como, por ejemplo, el 45% de ellos que sufre disciplina violenta en sus hogares", detalló Mejía. Añadió que el 38% de los niños, esto es 4 de cada 10, no están matriculados en el preescolar.

De igual forma, se reveló que 7 de cada 10 casos de abuso sexual son en niños, niñas y adolescentes. Durante la sesión en la que se presentó este informe, también se refirieron a la alerta Amber como una herramienta para prevenir el rapto de personas menores de 18 años.

Para la diputada Paulette Thomas, el sistema Amber se ha convertido en esa posibilidad de que la población esté en alerta y, con su implementación, se ha logrado rescatar a algunos niños. "Específicamente el miércoles pasado, cuando se estaba votando el tercer debate, se estaba rescatando a una niña, una niña de 14 años, una niña que medía 1,74 m, un mujerón, pero de 14 años que le habían cortado el cabello como si fuera un varoncito para llevársela, ¿con qué intenciones?", señaló Thomas.

Por su parte, la diputada Yuzaida Marín también alentó a las personas a denunciar, afirmando que hay muchos que no se atreven y encubren la situación. "Hay que tener ese cuidado familiar, como lo reiteramos nuevamente, de que los padres, las madres, los familiares, los vecinos, la comunidad en general puedan denunciar estas actividades en las escuelas", precisó Marín.

La intención de Unicef es llamar la atención de la Asamblea para fortalecer y establecer políticas públicas para favorecer a los niños, niñas y adolescentes, y subrayaron que cada dólar invertido en un niño tiene un retorno aproximado de unos 17 dólares.

Información de Yenny Caballero.