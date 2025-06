Universidad de Panamá: Siete mil estudiantes en riesgo de no recibir sus diplomas por falta de refrendo

Ciudad de Panamá, Panamá/Miles de estudiantes que han completado exitosamente sus carreras universitarias enfrentan la posibilidad de no recibir sus diplomas debido a los múltiples problemas administrativos que atraviesa la Universidad de Panamá (UP) por la falta de refrendos de la Contraloría General de la República.

Cerca de 7,000 egresados podrían no obtener su título oficial de forma momentánea, documento indispensable para ejercer profesionalmente y continuar estudios de posgrado.

El origen del problema radica en un elemento aparentemente simple pero fundamental: el papel pergamino. La UP no puede adquirir este material especializado debido a que la Contraloría no ha refrendado la compra, dejando a la institución sin los insumos básicos para emitir diplomas.

"Después de que un egresado se esfuerza durante años para graduarse, que la universidad no le pueda dar su diploma porque no se ha refrendado la compra de papel para emitir diploma, yo creo que eso no es correcto", manifestó Eduardo Flores Castro, rector de dicha casa de estudios.

Por otra parte, una docente que lleva meses intentando obtener su diploma señaló que: "He venido desde el 24 de diciembre a retirar mi diploma, pero me dicen acá que por casos de Contraloría no me lo han podido entregar. Desde el 2 de febrero esperando el diploma para ingresarlo al sistema y nada. Me dieron el correo para que yo pueda investigar cuándo estará mi diploma".

El problema trasciende la falta de papel pergamino. También está paralizada la adquisición de una máquina franqueadora necesaria para colocar los timbres oficiales que deben llevar todos los diplomas como documentos públicos. Según las autoridades universitarias, más de mil trámites se encuentran pendientes de refrendo en Contraloría.

Con información de Jorge Quirós