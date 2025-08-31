Universidad Especializada de las Américas gradúa a 336 estudiantes de Veraguas.

Santiago, Veraguas/Un total de 336 estudiantes de la provincia de Veraguas recibieron, el viernes 29 de agosto, sus títulos universitarios de licenciaturas, maestrías y doctorados otorgados por la Universidad Especializada de las Américas (Udelas). Todos los egresados culminaron programas académicos que los certifican con competencias específicas para el ejercicio profesional.

“Ha sido un día lleno de emociones por la culminación de una etapa importante para 336 jóvenes veragüenses que han recibido su título universitario de la Udelas”, destacó la rectora Nicolasa Terreros Barrios durante la ceremonia.

Terreros subrayó que este acto constituye un momento oportuno para rendir cuentas al país sobre el papel de la universidad pública en la formación de profesionales. “Es la misión de nuestra institución contribuir al desarrollo nacional con el trabajo que realizamos”, afirmó.

En su intervención, la rectora reconoció el esfuerzo y sacrificio de los estudiantes. “Sé de las trasnochadas y las horas dedicadas al estudio. El esfuerzo nunca es en vano cuando existen objetivos claros y una búsqueda constante de conocimiento. Lleven consigo los valores y la pasión que han cultivado en nuestra universidad”, exhortó.

Asimismo, resaltó que la Udelas se ha consolidado como un referente en la formación de competencias vinculadas con la docencia y la salud, áreas en las que mantiene una marcada presencia académica y social.

Antes de concluir, Terreros recordó a los graduandos el compromiso que representa formar parte de la comunidad universitaria. “La mística de la Udelas es única. Ser udelista es sinónimo de pertenencia, porque esta universidad y cada uno de sus miembros tienen la obligación de mejorar todos los días y garantizar que la calidad de nuestro trabajo se traduzca en beneficios para los estudiantes”, puntualizó.