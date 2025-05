Universidad de Panamá marcha para reafirmar la autonomía universitaria y la soberanía nacional

El rector Eduardo Flores recalcó que la autonomía universitaria no solo es de los universitarios, es de la sociedad panameña.

Ciudad de Panamá, Panamá/Estudiantes, egresados, administrativos y autoridades de la Universidad de Panamá (UP) realizaron este martes 6 de mayo, una marcha pacífica para defender la autonomía universitaria y la soberanía nacional.

La movilización partió desde la UP, Calidonia, 5 de Mayo, Avenida de los Mártires, diagonal al Instituto Nacional hacia la rotonda.

Los participantes iban vestidos de blanco, ondeando la bandera panameña.

Estudiantes de todas las facultades participaron en la marcha. También dijeron estar en contra de la Ley 462 que reforma a la Caja de Seguro Social (CSS).

El rector de la Universidad de Panamá dijo que egresados y no universitarios se sumaron a la marcha de reafirmación de la soberanía nacional y la autonomía universitaria.

Recalcó que la autonomía universitaria no solo es de los universitarios, es de la sociedad panameña.

“La Universidad de Panamá, a través de su autonomía, es la voz de los que no tienen voz”, sostuvo el rector.

Explicó que una patrulla que se pare en la puerta a requisar a todo el que entra y sale de la primera casa de estudios superiores del país es una violación a su autonomía.

Agregó que la UP es la conciencia crítica y propositiva del país, por lo que en su momento presentaron una documentación a la Asamblea Nacional donde demostraron que no era importante subir la edad de jubilación y era imperante volver al sistema solidario. Siente que esos aspectos no fueron considerados.

“Esta es una marcha no de partidos políticos; la Universidad de Panamá no es un partido ni es una oposición al Gobierno, eso lo tiene que entender el presidente Mulino. Nosotros jugamos un papel de ser la conciencia de la nación y nosotros aportamos también cada vez que hacemos una crítica. Aquí están todos los ciudadanos que se sienten comprometidos con la nación panameña y la Universidad de Panamá”, puntualizó Flores.

En su momento, el presidente de la República, José Raúl Mulino, calificó a la Universidad de Panamá como una "guarida de terroristas".

Con información de Jessica Román