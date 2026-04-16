UTP impone cascos a 112 estudiantes de ingienería en ceremonia que marca su paso a la práctica profesional

La imposición del casco simboliza el paso de la teoría a la práctica y marca el inicio de la vida profesional de los futuros ingenieros.

Ciudad de Panamá/La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) celebró el miércoles 15 de abril la Ceremonia de Imposición de Cascos Ingenieriles a 112 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, en un acto realizado en el Teatro Auditorio de la casa de estudios superiores.

Los participantes pertenecen a las carreras de Licenciatura en Ingeniería Industrial, Licenciatura en Ingeniería Mecánica Industrial y Licenciatura en Ingeniería en Logística y Cadena de Suministro, quienes alcanzaron este reconocimiento tras culminar el primer semestre del tercer año de formación académica.

La imposición del casco simboliza el paso de la teoría a la práctica y marca el inicio de la vida profesional de los futuros ingenieros. Este acto representa, además, un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de los estudiantes en su proceso formativo.

La decana de la Facultad de Ingeniería Industrial, Delia de Benítez, destacó que la ceremonia constituye un hito significativo en la trayectoria académica de los jóvenes.

“Esta ceremonia es un espacio para reconocer el esfuerzo, la disciplina, los desvelos, el sacrificio y la perseverancia de los estudiantes. Es, además, un momento para motivarlos a seguir adelante con determinación, fortalecer su sentido de pertenencia hacia su carrera y recordarles que no están solos en este camino”, expresó.

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Benítez subrayó que el casco tiene un profundo significado, al representar la seguridad y protección, valores esenciales en la ingeniería, así como el honor, la responsabilidad y la madurez con la que los estudiantes asumen su futuro profesional. Añadió que este acto evidencia el avance logrado y los acerca a convertirse en profesionales idóneos y comprometidos con la sociedad.

En representación de los estudiantes, Carla Fula y Juan Benavides, de la carrera de Ingeniería Industrial, coincidieron en que el casco simboliza el compromiso que adquieren con su profesión, la sociedad y consigo mismos.

Fula exhortó a sus compañeros a continuar avanzando con determinación y confianza en sus capacidades: “Este es solo el comienzo de todo lo que podemos lograr”.

Por su parte, Benavides reflexionó sobre los desafíos personales que enfrentan los estudiantes, señalando que muchas veces los principales obstáculos son internos, como los miedos y las dudas.

Con esta actividad, la UTP refuerza en sus estudiantes el sentido de pertenencia, la responsabilidad profesional y el compromiso con la seguridad laboral, al tiempo que reafirma su misión de formar capital humano calificado, innovador y con alto sentido de responsabilidad social.