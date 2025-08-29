Universidad Tecnológica de Panamá graduó a más de un centenar de nuevos profesionales en Veraguas y Coclé

Ciudad de Panamá, Panamá/El Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en la provincia de Veraguas celebró, el jueves 28 de agosto, la ceremonia de graduación de 104 profesionales correspondientes a la Promoción 2024.

En esta promoción, 23 estudiantes integraron el capítulo de honor, 18 culminaron estudios avanzados y 63 completaron carreras de pregrado en las Facultades de Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, así como en Ciencias y Tecnología.

El acto se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Veraguas en horas de la noche, con la presencia de la rectora de la universidad, Ángela Laguna Caicedo, e invitados especiales.

La UTP también desarrolló ceremonias de graduación en otros centros regionales. El jueves 21 de agosto se realizó el acto en el Centro Regional de Coclé, en el Centro de Convenciones de Coeduco RL, en Penonomé, donde 86 estudiantes recibieron sus diplomas. En tanto, la graduación del Centro Regional de Azuero tuvo lugar en Chitré, con la participación de 89 estudiantes, igualmente a las 7:00 p. m.

Con estas ceremonias, la UTP sumó un nuevo grupo de profesionales a sus filas de egresados. Desde 1981, la institución ha graduado a más de 90 mil técnicos, licenciados, ingenieros y magíster que se han incorporado al desarrollo del país.