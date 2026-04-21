Vandalismo en pozos de agua deja a comunidades de Guararé en riesgo

ambién se hace un llamado a la comunidad para que coopere cuando observe acciones que van en contra del mantenimiento del suministro de agua para sus hogares.

Guararé, Los Santos/En la región de Azuero, el agua sigue siendo un tema preocupante, especialmente en el distrito de Guararé. Recientemente, tres pozos fueron vandalizados, y se hurtó todo el sistema de cables, como se observó en uno de los puntos en Guararé.

De los últimos cinco pozos en funcionamiento, tres fueron vandalizados. Esta situación llevó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y a Conades a adquirir equipos de urgencia para evitar que varias comunidades del área de Guararé, en la provincia de Los Santos, se queden sin agua. El alcalde del distrito, Amado Franco, confirmó esta información.

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El alcalde de Guararé hizo un llamado al Ministerio de Seguridad y a las instituciones de seguridad para que realicen rondas, pero principalmente a la comunidad para que denuncie.

Franco expresó su confianza en que, con la ayuda de la comunidad y las denuncias pertinentes, se podrá encontrar a los responsables para que enfrenten la justicia.

Actualmente, se están llevando a cabo investigaciones. Si se localiza a la persona responsable, será fuertemente sancionada. También se hace un llamado a la comunidad para que coopere cuando observe acciones que van en contra del mantenimiento del suministro de agua para sus hogares.

Con informacion de Eduardo Vega.