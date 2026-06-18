Vandalizan turbina de agua potable en Atalaya y dejan sin servicio a más de 2,000 personas

Personal operativo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales detectó daños en una turbina que abastece a varias comunidades.

Más de 2,000 habitantes del distrito de Atalaya, en Veraguas, quedaron sin acceso a agua potable luego de que una turbina del sistema de abastecimiento que sirve a las comunidades de Punta Mono, Terramar y la vía La Florecita fuera objeto de actos vandálicos.

El daño fue detectado durante una inspección rutinaria de personal operativo del Idaan, que encontró afectada la turbina recientemente puesta en funcionamiento como parte de las mejoras al suministro hídrico impulsadas por la administración del director ejecutivo Antonio Tercero González.

"Este acto no solo afecta la infraestructura de la institución, sino también a más de 2,000 personas que dependen de este sistema para recibir agua potable en sus hogares. Hemos realizado importantes esfuerzos para mejorar el abastecimiento en estas comunidades y no vamos a detenernos. Presentaremos las denuncias correspondientes y continuaremos trabajando para restablecer el servicio lo antes posible", declaró Tercero González.

La institución indicó que recopila evidencias y documentación para colaborar con las autoridades competentes en las investigaciones que permitan identificar a los responsables. En paralelo, equipos técnicos fueron movilizados para evaluar los daños y ejecutar las acciones necesarias que permitan restablecer la operación del sistema a la brevedad.

El Idaan reiteró su compromiso de continuar invirtiendo en el fortalecimiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable en las comunidades del país.