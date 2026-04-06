Vasectomías en Panamá: Aplafa brinda el servicio con pago a cuotas ¿Cuánto cuesta y cuáles son los requisitos?

De acuerdo con Delgado, el servicio está dirigido a hombres mayores de 18 años , quienes además deben cumplir con ciertos requisitos de salud.

Ciudad de Panamá/La Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa) anunció un programa que permite a los hombres acceder a la vasectomía mediante pagos a plazos, con el objetivo de ampliar el acceso a este método de planificación familiar.

La directora ejecutiva de la organización, Jennifer Delgado, explicó que esta iniciativa busca eliminar barreras económicas para quienes deseen realizarse el procedimiento, permitiendo cancelar el costo de forma progresiva.

“Van pagando distintos abonos hasta completar el monto… una vez completado, entonces se realiza el procedimiento quirúrgico”, explicó Delgado.

El costo total del procedimiento es de 450 dólares, el cual puede ser pagado por partes hasta completar la suma requerida para la intervención.

Requisitos para acceder al programa

De acuerdo con Delgado, el servicio está dirigido a hombres mayores de 18 años, quienes además deben cumplir con ciertos requisitos de salud.

Entre las condiciones establecidas, los interesados deben:

Contar con buen estado de salud

Someterse a una evaluación previa con un urólogo

Firmar un compromiso de pago antes del procedimiento

Durante el año 2025, Aplafa realizó 147 vasectomías, mientras que en lo que va de 2026 ya se contabilizan 58 procedimientos, lo que refleja una demanda sostenida por este servicio.

Puntos de atención

El procedimiento quirúrgico se realiza en las clínicas de Aplafa ubicadas en:

La sede de la Locería, en ciudad de Panamá

Y también en la sucursal de David, en Chiriquí

No obstante, el compromiso de pago puede formalizarse en cualquiera de las sucursales de la organización a nivel nacional.

Información de Jessica Román.

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