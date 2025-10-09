Vehículo colisiona contra un banco en La Chorrera

El local estuvo fuertemente custodiado por agentes de la Policía Nacional y miembros de la seguridad del banco.

La Chorrera, Panamá Oeste/Un vehículo impactó este jueves 9 de octubre contra un banco ubicado en la Avenida de las Américas, en pleno centro de La Chorrera, Panamá Oeste.

Se trata de una mujer de 58 años que se disponía a estacionarse en el establecimiento, pero en lugar de frenar aceleró y terminó dentro del banco.

Una de las testigos del hecho dijo a TVN Noticias que la conductora contó que “buscaba el freno y no lo encontraba”.

Por el hecho, la conductora resultó herida, al igual que una persona que estaba dentro del establecimiento bancario, y fueron atendidas por personal del Cuerpo de Bomberos.

Por esta situación la avenida estuvo cerrada, pero posteriormente fue reabierta para que los vehículos pudieran circular.

Con información de Yiniva Caballero

