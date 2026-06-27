Venezuela: Centro de acopio del Parque Omar inició el despacho de ayuda humanitaria recolectada

La ayuda humanitaria superó la capacidad de almacenamiento y las autoridades se concentran en la logística de despacho.

Ciudad de Panamá/La respuesta solidaria tras el fuerte terremoto en Venezuela ha desbordado todas las previsiones en el territorio nacional. En el centro de acopio del Parque Omar, ubicado en la Casa Club, la recolección de insumos debió detenerse momentáneamente debido a que el volumen de las aportaciones superó la capacidad física del lugar, obligando al equipo a concentrarse en labores de organización, embalaje y despacho.

Alexandra Mulino, hija del presidente de la República, José Raúl Mulino, y de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, brindó detalles sobre el avance de esta jornada humanitaria este sábado 27 de junio, calificando la movilización ciudadana como un hecho histórico.

"Hasta el día de hoy han salido más de 100 toneladas de insumos, más todo el aporte de la alcaldía. Esto es algo en verdad histórico y sin precedentes. El volumen que se ha logrado recolectar es tan grande que tuvimos que poner un stop temporal para poder llevar todo esto a su destino, porque nos quedamos sin espacio", explicó Mulino.

Entre la ayuda humanitaria para Venezuela que se ha procesado en las últimas horas se encuentran medicamentos, pañales para niños y adultos, alimentos secos, insumos médicos y herramientas de primera necesidad como palas y picos.

Esta labor ha sido posible gracias al apoyo continuo de más de 500 voluntarios.

Ajustes en la logística de recepción

La suspensión temporal en la Casa Club comenzó a regir desde este viernes, luego de que la masiva concurrencia de panameños, venezolanos y extranjeros residentes saturara las instalaciones. Ante este escenario, los organizadores solicitaron a la ciudadanía no trasladarse al Parque Omar por el momento, con el fin de agilizar el flujo de los camiones y el ordenamiento de la carga.

Se informó de manera oficial que el Despacho de la Primera Dama de Panamá será la única entidad encargada de anunciar, a través de sus canales y redes sociales, la fecha y hora en que se reanudará la recepción de donaciones en este punto.

Con información de Luis Mendoza.