Compra de viviendas en Panamá registra fuerte caída por dificultades para obtener créditos

La organización explicó que el descenso en las aprobaciones hipotecarias refleja la dificultad que enfrentan los panameños para acceder a un financiamiento y, por ende, para adquirir una vivienda y formar patrimonio para sus familias.

La adquisición de viviendas en Panamá atraviesa una fuerte desaceleración. La Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir) informó que las aprobaciones hipotecarias durante la feria inmobiliaria de este año registraron una caída superior al 70% en comparación con años anteriores, un escenario que atribuyen a las dificultades económicas y al limitado acceso al crédito.

Durante la presentación de un informe sobre el comportamiento del mercado inmobiliario, representantes de Acobir señalaron que en la feria de este 2026 únicamente se aprobaron 34 millones de dólares en hipotecas, una cifra que calificaron como un hito negativo para el sector.

La organización explicó que el descenso en las aprobaciones hipotecarias refleja la dificultad que enfrentan los panameños para acceder a un financiamiento y, por ende, para adquirir una vivienda y formar patrimonio para sus familias.

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Ante este panorama, indicaron que trabajan junto con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y la Asamblea Nacional en una mesa de reactivación de la construcción, con el objetivo de impulsar medidas que permitan facilitar el acceso a la vivienda propia.

El gremio atribuyó esta disminución en la compra de viviendas a diversos factores, entre ellos la situación económica que enfrentan muchas familias, el desempleo y el incremento en el costo de las viviendas, condiciones que han reducido la capacidad de las personas para calificar a un crédito hipotecario.

Pese a la caída en las ventas, el informe también muestra que continúa el desarrollo de nuevos proyectos residenciales. De acuerdo con el estudio presentado por Acobir, Panamá Oeste sigue siendo la zona con mayor dinamismo para el desarrollo de viviendas, seguida por Panamá Este y Panamá Norte.

En este último sector, señalaron que existen proyectos cuyos precios duplican los de otras áreas del entorno urbano, reflejando el crecimiento y la diversificación de la oferta inmobiliaria en esa región.

Información de Jorge Quiróz