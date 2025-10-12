Veraguas: plantas potabilizadoras y pozos fuera de servicio por falla eléctrica

Además, el suministro se ve aún más comprometido por la paralización de los pozos de Atalaya, Calobre, La Mesa, Río de Jesús, La Colorada, La Peña y Los Guayacanes , que también dejaron de operar por la misma causa.

Santiago, Veraguas/Una interrupción en el suministro de energía eléctrica ha dejado fuera de funcionamiento varias plantas potabilizadoras y pozos en la provincia de Veraguas, afectando el abastecimiento de agua potable en distintas comunidades.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció que, debido a la falta de energía, se encuentran fuera de servicio las potabilizadoras de Santiago, Santa Fe, Cañazas, Montijo y San Francisco, lo que provocará baja presión o suspensión temporal del suministro de agua en estas localidades y sus alrededores.

📍Veraguas:



Por falta de energía eléctrica se encuentran fuera de servicio las potabilizadoras de Santiago, Santa Fe, Cañazas, Montijo y San Francisco.



También están fuera de servicio los pozos de

Atalaya, Calobre, La Mesa, Río de Jesús, La Colorada, La Peña y Los Guayacanes. pic.twitter.com/Y9K3BPfQTv — IDAAN (@IDAANinforma) October 12, 2025

Además, el suministro se ve aún más comprometido por la paralización de los pozos de Atalaya, Calobre, La Mesa, Río de Jesús, La Colorada, La Peña y Los Guayacanes, que también dejaron de operar por la misma causa.

Las autoridades pidieron a la población tomar las medidas necesarias y hacer un uso racional del agua disponible mientras se restablece el servicio eléctrico y se reanudan las operaciones en las plantas y pozos afectados.

Aunque no se ha informado un tiempo estimado para la normalización del sistema, las cuadrillas técnicas se mantienen en monitoreo constante para garantizar la pronta recuperación del suministro en las zonas impactadas.

Información en desarrollo.