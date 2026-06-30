¿Veranito de San Juan llegó a su fin? Imhpa emite aviso de vigilancia por lluvias hasta el 3 de julio

El instituto estima lluvias diarias entre 25 y 85 milímetros, con acumulados que podrían alcanzar entre 75 y 255 milímetros en un período de 72 horas, dependiendo de la región.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas para todo el territorio nacional y ambos sectores marítimos, debido al incremento de la humedad y al ingreso de nuevos sistemas atmosféricos que favorecerán precipitaciones de moderadas a fuertes durante los próximos días.

El aviso estará vigente desde las 2:40 p.m. de este 30 de junio hasta las 11:59 p.m. del 3 de julio de 2026.

De acuerdo con el Imhpa, el veranillo de San Juan, que se extendió del 24 al 30 de junio, llegó a su fin. A partir del 1 de julio se espera el inicio de un período con mayor contenido de humedad y cambios en el flujo del viento, condiciones que favorecerán la formación de lluvias, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento.

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El pronóstico también contempla la influencia de la Onda Tropical N.° 19, cuyo ingreso al país se prevé entre el 1 y 2 de julio, además de otros sistemas atmosféricos como bajas presiones y ejes de vaguada, que reforzarán la inestabilidad.

El instituto estima lluvias diarias entre 25 y 85 milímetros, con acumulados que podrían alcanzar entre 75 y 255 milímetros en un período de 72 horas, dependiendo de la región.

Ante este panorama, el Imhpa advirtió sobre la posibilidad de un incremento significativo en los niveles de ríos y quebradas, así como la ocurrencia de deslizamientos de tierra e inundaciones urbanas y rurales, especialmente en las zonas más vulnerables.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales, seguir las indicaciones de los organismos de protección civil y tomar las medidas de prevención necesarias para reducir los riesgos asociados a las condiciones meteorológicas.

El aviso de vigilancia abarca todo el territorio nacional y ambos litorales marítimos.