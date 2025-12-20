Honran a exmiembros de la Fuerza de Defensa heridos durante la invasión

Durante el acto, el Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía destacó el valor de este reconocimiento, indicando que muchos de estos agentes arriesgaron sus vidas en defensa de la patria.

Panamá/Con testimonios impactantes y desgarradores de lo vivido el 20 de diciembre de 1989, se dio inicio a una ceremonia conmemorativa que reunió a exmiembros de la Fuerza de Defensa y oficiales retirados de la Policía Nacional, quienes recordaron los hechos ocurridos durante la invasión militar a Panamá.

Durante el acto, el Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía (Conapol) destacó el valor de este reconocimiento, indicando que muchos de estos agentes arriesgaron sus vidas en defensa de la patria.

“Nosotros somos testigos vivientes de lo ocurrido. La acción que se ha dado hoy reafirma que en Panamá, hace 36 años, hubo una intervención militar de un ejército extranjero que laceró nuestra institucionalidad, nuestra soberanía y nuestra independencia como país”, expresó uno de los voceros.

Entre los homenajeados estuvo Juan Tovar, capitán en reserva, quien resultó gravemente herido tras la detonación de una bomba durante los enfrentamientos.

La herida entró por la tetilla izquierda y se alojó en el omóplato izquierdo. También sufrí heridas en la cabeza, en la frente, y en el abdomen, donde tuve que someterme a una reconstrucción”, relató Tovar, al recordar las múltiples lesiones que marcaron su vida.

Al igual que él, decenas de agentes sufrieron heridas de bala, mientras que otros perdieron extremidades durante los combates.

Otro de los testimonios fue el de Iván Picota, teniente retirado de la Fuerza de Defensa, quien aseguró recordar con claridad cómo se desarrollaron los hechos. Picota sufrió 19 heridas en distintas partes del cuerpo.

“Ahí caí herido, luego continuamos algunas escaramuzas militares y después estuve hospitalizado en Penonomé. Gracias a Dios lo puedo contar”, dijo. Picota también aprovechó para enviar un mensaje a las nuevas generaciones: “La democracia hay que cuidarla”.

Durante la ceremonia, se rindió homenaje a más de 60 miembros de la Fuerza de Defensa panameña que perdieron la vida durante los enfrentamientos, en un acto que buscó mantener viva la memoria histórica y reconocer el sacrificio de quienes participaron en uno de los episodios más dolorosos de la historia del país.

