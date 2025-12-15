'Viaje Inolvidable': niños de todo el país vuelan por primera vez con Copa Airlines

Panamá/Desde la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en medio de un ambiente lleno de espíritu navideño, se desarrolló este día el tradicional “Viaje Inolvidable”, organizado por Copa Airlines, en el que participaron 128 niños provenientes de diferentes regiones del país y centros educativos.

El evento estuvo marcado por un ambiente festivo, con un coro animado, personajes caracterizados, payasos voluntarios y la participación de diversas personalidades. Los niños sonreían y disfrutaban de un entorno colorido, cargado de emoción e ilusión ante la experiencia de volar por primera vez.

Ivette Franco, organizadora del Viaje Inolvidable, destacó la trayectoria de esta iniciativa solidaria. “Esta es la actividad más hermosa que hace Copa Airlines. Tenemos 31 años realizando el Viaje Inolvidable, llevando a niños a surcar los cielos de Panamá”, expresó.

Franco detalló que este año participaron niños de la Fundación Puertas Abiertas, de la comunidad Cimarrón, en Paraíso, apoyados por el Despacho de la Primera Dama, así como la niña de la Teletón y los ahijados de Fan League de Tocumen y de Copa Airlines.

“Es una experiencia inolvidable para estos niños, que van a tener la oportunidad de montarse por primera vez en un avión”, añadió.

Más allá del vuelo, la organizadora resaltó que el objetivo principal del programa es transmitir un mensaje de esperanza y superación a los participantes.

“El mensaje que queremos llevarles, además de la experiencia de volar, es que la educación es la que abre las puertas en la vida. Tienen que seguir estudiando, no pueden abandonar la escuela, porque esa es la manera de lograr todos sus sueños”, subrayó.

Con información de Jorge Quiroz.