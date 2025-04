Viaje de Ricardo Martinelli a Nicaragua sigue en espera a pocas horas de vencer su salvoconducto

Ciudad de Panamá/A pocas horas de que venza la extensión del salvoconducto otorgado por Panamá al expresidente Ricardo Martinelli para viajar a Nicaragua, la incertidumbre sigue reinando.

La decisión ahora está en manos del gobierno nicaragüense, mientras que en los alrededores de la embajada de Nicaragua en La Alameda se mantienen las dudas sobre el futuro del exmandatario.

Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial de Nicaragua respecto a si aceptará o no a Martinelli. Este jueves, solo algunos miembros de su equipo legal se han hecho presentes en la embajada. Entre ellos, el abogado Alfredo Vallarino, quien declaró que no hay novedades significativas en el caso. No obstante, aseguró que están a la espera de que los gobiernos de ambos países lleguen a un acuerdo.

Consultado sobre un posible "Plan B" en caso de que no se tome una decisión antes del vencimiento del salvoconducto, Vallarino se mostró cauteloso y afirmó que cualquier posible extensión o resolución dependerá de las comunicaciones entre los Estados.

"Imagino que dependiendo de las comunicaciones que tengan ellos entre Estados, se podrían otorgar plazos adicionales, pero eso es una decisión de cancillería", expresó.

A la pregunta de si podría darse una nueva prórroga del salvoconducto, el abogado respondió que eso dependerá directamente de las autoridades diplomáticas. "Habría que preguntar, eso se lo deberían preguntar al canciller", comentó.

La situación del expresidente Martinelli sigue siendo incierta, y con la medianoche acercándose, la falta de respuestas aumenta la expectativa. Cabe recordar que el expresidente ya ha pasado 14 meses dentro de la embajada de Nicaragua en Panamá, tras ingresar a dicha sede diplomática luego de ser condenado en el caso New Business.