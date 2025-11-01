La Villa de Los Santos celebra 456 años de fundación en el inicio del mes de la patria

El alcalde del distrito, Raúl Montenegro , destacó que esta fecha marca el comienzo de las festividades patrias y representa una oportunidad para reflexionar sobre el desarrollo de la región.

La Villa, Los Santos/En coincidencia con el Día del Niño y el inicio del mes de la patria, el distrito de La Villa de Los Santos conmemoró este viernes sus 456 años de fundación con actos cívicos realizados en el Palacio Municipal, en los que participaron autoridades locales, escuelas y comunidades.

El alcalde del distrito, Raúl Montenegro, destacó que esta fecha marca el comienzo de las festividades patrias y representa una oportunidad para reflexionar sobre el desarrollo de la región.

Un distrito que por años ha sido bastante olvidado y este año estamos luchando para que sea reconocido”, expresó el alcalde, quien subrayó que espera que la inversión de las festividades “llegue a los locales que tanto lo necesitan en temas de carreteras, turismo y rescatar el casco antiguo de la Villa de Los Santos, que a su juicio puede generar empleo”.

Montenegro reconoció que su gestión ha enfrentado dificultades por las recientes inundaciones, pero advirtió que su mayor preocupación es el desempleo.

La inversión en el Presupuesto General del Estado para 2026 para la provincia de Los Santos es mínima. Eso nos tiene con mucha preocupación”, enfatizó.

Durante el acto también participó el sociólogo Milciades Pinzón Rodríguez, quien recordó el valor histórico de la fecha.

La Villa de Los Santos es el poblado más relevante de la península de Azuero desde 1569 hasta 2015, cuando se produce el traslado de la capital de Los Santos a Las Tablas. Es una fecha de valor histórico importantísimo”, afirmó.

La fundación de la Villa de Los Santos se dio el 1 de noviembre de 1569, y este aniversario sirve como antesala a las fiestas patrias y a la conmemoración de los 204 años del Grito de la Villa de Los Santos, hecho clave en la independencia panameña.

Durante las celebración de fundación se entregaron reconocimientos a figuras que impulsan la cultura en el país oriundo de Los Santos.

Con información de Eduardo Javier Vega.