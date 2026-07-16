Se vuelca embarcación con funcionarios del Órgano Judicial a bordo en Bocas del Toro

El incidente ocurrió en la mañana de este jueves mientras se dirigían a Santa Catalina; los ocupantes fueron rescatados por residentes y se encuentran fuera de peligro.

Bocas del Toro/Una lancha perteneciente al Órgano Judicial de Changuinola sufrió un accidente tipo vuelco de embarcación la mañana de este jueves en la provincia de Bocas del Toro. El incidente se registró aproximadamente a las 8:00 a.m., provocado por las difíciles condiciones del mar en la zona.

La embarcación había zarpado desde el muelle fiscal con destino a la comunidad de Santa Catalina. Tras el percance en el agua, los ocupantes recibieron el auxilio rápido de los residentes del área, quienes se encargaron de rescatarlos y trasladarlos de urgencia a un centro de salud cercano. Las autoridades informaron que, afortunadamente, ambos ciudadanos se encuentran fuera de peligro.

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Ante este suceso, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) reiteró el llamado de alerta a los capitanes y usuarios de botes para extremar las medidas de precaución al navegar. La institución recordó que se mantiene vigente un aviso de prevención por fuertes oleajes en el sector, el cual se extenderá hasta el próximo 18 de julio.

Las autoridades insisten a la población en la importancia de evitar zarpar si el estado del tiempo y del mar representan un riesgo para la vida, especialmente para quienes deben viajar hacia áreas insulares o transportarse por vía marítima en la región.

Con información de Luis Palacios