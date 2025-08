Walkiria Chandler responde a críticas: 'Siempre he votado alineada con mi bancada'

Panamá/La diputada de Vamos, Walkiria Chandler, salió al paso de las críticas que circularon tras la votación en la Asamblea Nacional para conformar las comisiones de Credenciales y Gobierno, en las que se evidenció una fuga de votos dentro del bloque opositor de 37 diputados que llevó a Jorge Herrera a la presidencia del Legislativo.

Tras los resultados, algunos diputados, entre ellos José Pérez Barboni, señalaron que 2 diputados de Vamos habrían traicionado el acuerdo alcanzado en ese bloque y que ello se reflejó en la conformación de la Comisión de Credenciales. Incluso, publicaciones en redes socialees surgieron señalamientos que apuntaban directamente a Chandler.

La diputada rechazó esas versiones y aseguró que su actuación ha estado en línea con las decisiones de su bancada:

Yo he visto las publicaciones, que, por supuesto no es un tema menor, pero el país ha estado muy claro de que yo siempre he votado alineada con mi bancada y en esta ocasión formo parte de un acuerdo de distintas bancadas donde se logró poner a un presidente y se busca hacer transformaciones dentro de la Asamblea para transformar el país”, dijo la diputada.