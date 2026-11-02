Zona Libre de Colón capacita a agentes de seguridad en el manejo de armas de fuego

La actividad complementó los módulos teóricos recibidos por el personal y estuvo enfocada en la preparación, disciplina y cumplimiento de los protocolos de seguridad durante el ejercicio de sus funciones.

Colón/La Zona Libre de Colón desarrolló una jornada práctica de capacitación dirigida a sus agentes de seguridad, con el objetivo de reforzar sus conocimientos sobre el manejo responsable de armas de fuego y el uso adecuado de sus equipos de reglamento.

La actividad complementó los módulos teóricos recibidos por el personal y estuvo enfocada en la preparación, disciplina y cumplimiento de los protocolos de seguridad durante el ejercicio de sus funciones.

La capacitación fue impartida por el teniente Warren Humphrey, instructor del Centro de Capacitación y Especialización Policial (Cecaespol), quien orientó a los participantes sobre las técnicas de manipulación de armas y las responsabilidades que implica su utilización.

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Durante la jornada, los agentes realizaron un reconocimiento del área y de las diferentes líneas del polígono de tiro, además de familiarizarse con sus armas de reglamento y poner en práctica las instrucciones recibidas bajo las medidas de seguridad establecidas.

Con estas jornadas, la Zona Libre de Colón busca fortalecer las capacidades de su personal y mejorar su preparación para responder ante posibles situaciones de riesgo, así como contribuir a la protección de las instalaciones, los usuarios y las actividades comerciales que se desarrollan en este recinto.