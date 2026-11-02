Decomisan cigarrillos y miles de pastillas de sildenafil sin registro sanitario en San Felipe

No se reportaron personas aprehendidas, debido a que el inmueble se encontraba desocupado al momento del allanamiento.

Ciudad de Panamá/Un cargamento de cigarrillos valorado en aproximadamente B/.18 mil y miles de pastillas de sildenafil de 50 miligramos, conocidas comercialmente como Viagra, sin registro sanitario, fueron decomisados durante un allanamiento en el corregimiento de San Felipe.

La diligencia fue realizada por inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), como parte del operativo “Navidad sin Contrabando”, que desarrolla la Autoridad Nacional de Aduanas a nivel nacional para combatir el contrabando, la falsificación y la defraudación fiscal aduanera durante la temporada de fin de año.

🔗Puedes leer: Desmantelan taller clandestino de puros en La Chorrera y aprehenden a tres personas

Durante la inspección, las autoridades localizaron la mercancía en un depósito utilizado para su almacenamiento y distribución. Sin embargo, no se reportaron personas aprehendidas, debido a que el inmueble se encontraba desocupado al momento del allanamiento.

Los productos decomisados fueron trasladados a la sede de la Autoridad Nacional de Aduanas para los trámites legales correspondientes y la continuación de las investigaciones. En el operativo también participaron unidades de la Policía Nacional.

Desde el pasado 1 de noviembre, Aduanas mantiene desplegados inspectores en distintos puntos del país para reforzar la vigilancia en puestos de control, centros de distribución y establecimientos comerciales.

Bajo el lema “Esta Navidad, que tu regalo sea legal”, la entidad también exhortó a los consumidores a conservar las facturas de compra, a fin de acreditar la procedencia de los productos ante posibles inspecciones y evitar su retención preventiva.