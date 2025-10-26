Radar: Desempleo, crisis logística y sanciones a empresas de distribución eléctrica

Desempleo, informalidad, retos del sector portuario y las multas a las empresas eléctricas, entre los temas analizados en Radar.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá enfrenta una encrucijada económica marcada por el aumento del desempleo, el rezago en el desarrollo portuario y la necesidad de elevar la calidad de los servicios públicos, según revelaron expertos y autoridades en el programa Radar.

Los desafíos se manifiestan en la pérdida de empleos, la fuga de inversión y la imposición de multas millonarias a las empresas de distribución eléctrica por incumplimiento.

Mercado laboral en crisis

El consultor laboral René Quevedo indicó que la tasa de desempleo ha escalado a dos dígitos, una cifra que, fuera de los años de pandemia, es la más alta en las últimas dos décadas. Quevedo atribuyó la situación a la pérdida de capital y empleo, al afirmar que el país perdió 70,000 empleos y el 80% de sus exportaciones.

La preocupación central es el destino del 49.3% de la población ocupada no agrícola que se encuentra en la informalidad. Según la presidenta de Fedecámaras, Alicia Jiménez, la subsistencia se ha vuelto la prioridad de los pequeños empresarios.

"Es muy difícil para el micro y pequeño empresario que se convierte en proveedor de las grandes empresas, en generador de empleo en innovación, insertarse ante un problema de disminución de inversión”, aseguró Jiménez.

El director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Raúl Fernández, respondió a esta problemática destacando los programas de apoyo que fomentan la formalización de los negocios. “El espacio del emprendedor se ha convertido en una incubadora gratuita para el emprendedor... Hemos logrado impactar con 15 millones de dólares a financiamiento para emprendedores que no tenían la capacidad de ir a buscar un préstamo”, detalló Fernández.

No obstante, Quevedo sentenció que la recuperación está sujeta a la confianza del sector privado: "La inversión precede al empleo. Es decir, si no generamos inversión privada, seguiremos generando informales y condenando la Caja del Seguro Social a muerte”.

Urge el desarrollo portuario para no perder oportunidades

En el sector logístico, los especialistas coinciden en que Panamá está "muy atrasado" en capitalizar su posición geográfica con el desarrollo portuario. El exadministrador del canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, señaló que la inacción ha provocado la pérdida de trasbordo de carga a competidores regionales.

"En los últimos años hemos perdido por falta de capacidad ya en los puertos nuestros este hemos perdido trasbordo que hoy día un buque que iba a pasar por el canal de Panamá... hizo el trasbordo allá para Centroamérica y pasó por el canal de Panamá y el canal no perdió el negocio de paso del buque, pero los puertos que generan mucho empleo directo e indirecto perdieron eso”, lamentó Quijano.

El empresario Carlos Sousa Gómez fue enfático en que el país no ha comprendido la dinámica marítima global. "Estamos muy atrasados y creo que, con disculpa de todos, vamos a seguir atrasados, ¿por qué? Porque todavía no se entiende el sector marítimo logístico", afirmó Sousa. Para revertir esta tendencia, Quijano sugirió el modelo 'Diseñar, construir, operar y transferir’ para atraer a los principales operadores.

Quijano advirtió que la oportunidad es fugaz: “Las ventanas se abren y las ventanas se cierran... Este es el momento de capitalizar en inversiones importantísimas que van a traer mucho empleo en Panamá".

Multa de $18.5 millones a distribuidoras eléctricas

En cuanto a los servicios públicos, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) impuso una multa de $18.5 millones a ENSA, Edemet y Edechi por incumplimiento de la calidad de servicio. La administradora Zelmar Rodríguez Crespo aclaró el monto y el significado de la sanción.

"La imposición de multa fue de $18.5 millones. Esto significa para la ASEP un paso sumamente importante; es una señal de que no solamente estamos fiscalizando y regulando, sino también sancionando aquellas empresas que no cumplen con su deber, que en este caso es de prestar un servicio de calidad en materia de electricidad", declaró Rodríguez.

El crédito se aplicará a aproximadamente 855,000 clientes afectados en los años 2020 a 2022.

Edwin González, director de Atención al Usuario, explicó que los clientes verán el monto reflejado en su factura. “Fundamentalmente, en el momento que se anuncie esa acreditación, le va a aparecer a los clientes dentro de su factura; inclusive le va a aparecer el número de la resolución que en su momento se dará a conocer”, explicó González, quien también subrayó la obligación de las empresas de cumplir con la ley.

"Miren, primero que todo sí es importante entender que todo servicio tiene un valor. También estamos claros en que los prestadores de servicios tienen que apegarse a nuestras leyes, cumplirlas y respetar el derecho ciudadano de recibir servicios de alta calidad. Eso no es negociable”.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por una periodista y un supervisor de información digital.