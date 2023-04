Radar: Diputados desaparecidos, crimen organizado, CSS y desempleo

Ciudad de Panamá, Panamá/La misteriosa desaparición de más de 30 diputados para no votar por la ley de extinción de dominio, la situación actual de los trabajadores en Panamá y la iniciativa para regresar a la Caja de Seguro Social al sistema solidario fueron los temas discutidos este domingo 30 de abril en Radar.

Ley de Extinción de Dominio

Esta fue la última semana del período ordinario de la Asamblea Nacional. El proyecto de Ley de Extinción de Dominio, tras años de discusión y consultas debía ser llevado a votación. Las expectativas eran altas, el proyecto sería un duro golpe al crimen organizado atacando los bienes económicos de narcotraficantes y otros criminales.

Se necesitaban 36 diputados. Fueron 33. Más de 30 brillaron por su ausencia, aunque de acuerdo al diputado independiente Gabriel Silva, muchos estaban en la Asamblea Nacional, simplemente decidieron no ir a votar.

“Esto no pasó por razones aleatorias, aquí hay presiones económicas que habrán sufrido diputados, partidos políticos, organizaciones, que han hecho que diputados no vayan a ejercer lo más fundamental de una democracia que es el voto y la representación de la mayoría de la ciudadanía. Hay diputados que están representando a intereses del crimen organizado y por eso no fueron a votar, no fueron a aprobar esta iniciativa”, lamentó Silva.

Leah Cedeño de Boersner, presidenta de la Fundación Espacio Cívico, resaltó la gravedad del problema que enfrenta Panamá.

“La corrupción converge con los otros crímenes. Tanto el que está en el negocio de la corrupción, como en el narcotráfico, como en el de trata de personas, convergen porque utilizan las mismas rutas, utilizan a las mismas personas para poder mover esas grandes sumas de dinero y seguir corrompiendo el sistema. No solo el sistema político, sino también a la sociedad”, afirmó.

Cómo no se consiguieron los votos suficientes, el proyecto de ley de extinción de dominio fue archivado. Si Panamá quiere tener una ley de extinción de dominio, deberá empezar de nuevo el proceso legislativo desde cero.

Día del Trabajador

En la víspera del Día Internacional de los Trabajadores, la ministra de Trabajo Doris Zapata hizo un recuento de la situación actual.

“En el 2019, cuando iniciamos esta administración de gobierno, nosotros teníamos un registro de contratos de 378 mil, luego llegó la pandemia y llegamos hasta el 18.5% de desempleo. En 2022, cerramos con un registro de 240 mil contratos. Hemos recuperado del 2019 a la fecha un 64% de los empleos”, detalló.

Para Nelva Reyes, secretaría general de la Central General Autónoma de Trabajadores, no basta garantizar un trabajo digno, sino también salarios apropiados a las necesidades de la población para tener una buena calidad de vida.

“Hay cerca de 777 mil trabajadores que viven de la economía informal y más de 200 mil trabajadores que están desempleados reconocidos en el INEC. Esto es casi un millón de personas en Panamá que no tienen trabajo”, apuntó Reyes.

Además, hizo énfasis en la importancia de abordar la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS), apuntando a la iniciativa presentado por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) que busca retornar la CSS al sistema solidario, evitar su privatización y ofrecer alternativas de ingresos para garantizar su sostenibilidad.

“La CSS es para nosotros, el pueblo panameño, como la soberanía en la Zona del Canal, así tiene que ser visto el tema de la CSS. Todos los panameños y panameñas estamos vinculados a la CSS”, concluyó Reyes.

La propuesta de Conato cuenta con 16 puntos y ya ha sido presentada ante la Asamblea Nacional.