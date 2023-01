Radar: Incendio en Colón, apuesta electoral del PRD y la vacuna bivalente

Panamá/Las secuelas económicas del incendio en Colón, la apuesta electoral del PRD, la vacuna bivalente y el autocuidado fueron los temas analizados hoy en Radar.

El ave fénix necesita seguro

Colón es una ciudad que se destruye y vuelve a surgir de sus cenizas. Literalmente. Los incendios han marcado la historia de la ciudad que lleva en su escudo la imagen del ave fénix.

Ahora, la ciudad se encuentra sacudida por el masivo incendio que consumió siete bodegas en la Zona Libre.

Michael Chen, presidente de la Cámara de Comercio de Colón hace un cálculo rápido del impacto. Siete empresas, con alrededor de 3 millones de dólares en inventario cada una, que emplean entre 10 a 20 trabajadores. Las pérdidas son masivas, y todavía queda un enorme desafío por enfrentar: las aseguradoras.

“Estoy seguro que después de este siniestro ya debe haber algunas reaseguradoras o empresas aseguradoras que van a estar pensando en dejar el mercado de la Zona Libre y la Ciudad de Colón”, apuntó Chen. “Y aunque esto pareciera como algo simple y que no nos afecta, se encarecen las primas mucho más y los bienes no pueden ser asegurados. Si los bienes no pueden ser asegurados, los bancos no ofrecen facilidades de crédito, y esto encarece todo en la provincia de Colón.”

Reconstruir es más que infraestructura, es confianza, y establecer sistemas de prevención efectivos que prevengan situaciones similares en el futuro. El cuerpo de Bomberos señaló que los hidrantes se encontraban distantes, y que no contaban con el caudal necesario para responder a las llamas.

El mayor Ángel Delgado relata cómo incluso la ropa especial de los bomberos humeaba ante las poderosas llamas, atizadas por explosiones producto del inventario guardado en las bodegas.

Este no es el primer incendio, ni será el último de Colón. Los colonenses apuestan a surgir de las llamas una vez más, pero esta vez mejor preparados (y ojalá cubiertos todos por el seguro).

Gaby no

A poco más de un año para las elecciones presidenciales y escasos meses de las primarias, se calienta otro tipo de fuego en el PRD.

Panamá no es un país que mantenga en el poder al mismo partido términos consecutivos, la última excepción siendo la elección del Nicolás Ardito Barletta durante la dictadura militar, denunciada masivamente cómo uno de los fraudes más grandes en la historia republicana.

Pedro Miguel González, exsecretario general del PRD sonríe. Recuerda la “histórica” elección de Ardito Barletta, pero no pierde la fe, siempre y cuando el PRD que compita no sea el PRD que ahora gobierna.

“Creo que sí es posible. A pesar que este gobierno tiene una mucho más baja popularidad que los gobiernos de Pérez Balladares o Martín Torrijos, dónde tuvimos muchas más opciones que ahora, creo que es posible siempre y cuando la decisión de la membresía del partido el 11 de junio sea distinta a la que se pretende desde el poder gubernamental”, afirmó.

González compartió en Radar que el ungido José Gabriel Carrizo marcó de forma abismal en encuestas internas, recordando de paso que la más votada con 40% era Zulay Rodríguez quien ahora corre como candidata por la libre postulación.

La apuesta actual parece ser un miembro de la Asamblea, y González menciona la posibilidad del actual presidente del Legislativo, Crispiano Adames. Si de algo está seguro es que, con Carrizo, la derrota estaría asegurada.

“Yo no creo que nosotros como partido político debamos atarnos a la suerte de un dirigente que tiene un gran desgaste, que es joven, que puede preservarse, y que podrá tener futuro en otra ocasión. Pero en esta ocasión, esa candidatura sería una derrota segura en las elecciones del 2024”, sentenció.

Carnavales, apretación y vacunas

Ya empezaron a llegar a Panamá las primeras dosis de las vacunas bivalentes contra la COVID-19, que por ahora se están aplicando a personal de salud.

“Esta es una vacuna que protege contra la cepa de Wuhan, la cepa de 2020, y las variantes que salieron posteriormente, pero también agrega protección contra las últimas variantes, sobre todo la ómicron que es mucho más contagiosa”, explicó el infectólogo Xavier Sáez Llorens.

Añadió que esta vacuna es un refuerzo, es decir que está diseñada para quienes ya se han vacunado, y no para quien no haya recibido ningún tipo de vacuna previa contra el virus y destacó que está aprobada por la FDA, el organismo regulatorio de Estados Unidos.

A más de 3 años de pandemia, ya muchas personas la tratan como una enfermedad más y consideran que la pandemia terminó. Sáez Llorens recuerda que aún mueren al día entre 1 a 2 personas por COVID en el país, aunque destacó que se ha logrado evitar la saturación en los hospitales gracias a la vacunación.

Además, dedicó unas palabras a quienes utilizan información falsa sobre las vacunas.

“La desinformación mata”, comentó. “Los antivacunas de hoy tienen la fortuna que sus padres no lo fueron, porque están vivos.”

La doctora y farmacóloga Ivonne Torres-Atencio se sumó a este cuestionamiento.

“Realmente los grupos antivacunas se autofinancian con esta repetición de mentiras. Producen en las personas aprehensión a terapias, sobre todo la vacunación. Y sus hijos son los que pagan, pues no los llevan a vacunarse”, lamentó.

Mientras se acercan los carnavales, la doctora enfatizó la importancia del autocuidado.

“Al panameño le gusta la apretación y lo demás, pero, esto ahora es responsabilidad de cada uno de nosotros, sobre todo cuidar a los niños y adultos mayores en este tipo de actividades. Ya no va a haber más prohibiciones. Ahora estamos por nuestra cuenta. Y a estas alturas conocemos muy bien cómo protegernos”, concluyó.