Radar: Panamá entre retos de planificación urbana, corrupción y envejecimiento demográfico

Ciudad de Panamá, Panamá/En una serie de temas analizados en el programa Radar de este domingo 14 de septiembre, se ha puesto de manifiesto la compleja red de desafíos que enfrenta Panamá, desde el crecimiento desordenado de sus ciudades hasta la necesidad urgente de fortalecer su marco legal para combatir la corrupción, sin olvidar el inminente cambio en su estructura demográfica.

Uno de los temas centrales abordados fue la planificación urbana, un debate avivado por la polémica sobre la zonificación en San Francisco. Expertos como el arquitecto Nelson Ariel Espino explicaron que el desorden actual es resultado de una falta de políticas de largo plazo y de la debilidad en la aplicación de la ley.

Espino destacó que "el punto de inflexión fue la Ley 6 de 2006, que llevó el ordenamiento territorial a un nivel más ambicioso, obligando a las autoridades a organizar todo el territorio".

Sin embargo, Jorge Ricardo Panay, de la Asociación de Municipios de Panamá, lamentó que "la planificación ha fallado debido a la falta de políticas públicas de largo plazo". A su vez, Diana Xie, directora de planificación urbana de San Miguelito, enfatizó la importancia de la participación ciudadana para que "la ciudadanía no vea la planificación como algo ajeno".

Por otro lado, la lucha contra la corrupción fue analizada a fondo con la fiscal Grisel Mojica, quien explicó las dos propuestas de ley que buscan fortalecer las herramientas del Ministerio Público. Mojica detalló que la complejidad de los delitos ha aumentado, volviéndose "más sofisticados y ligados a estructuras criminales organizadas".

Entre las propuestas clave se encuentra la libertad probatoria para no depender exclusivamente del informe de la Contraloría, permitiendo el uso de otras pruebas para acreditar el daño al Estado. Además, se busca incluir técnicas de investigación avanzadas y aumentar las penas para delitos como sobornos y enriquecimiento injustificado, además de ampliar los plazos de prescripción.

Finalmente, el programa Radar puso la lupa sobre un reto demográfico crucial, basándose en el informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). Los expertos Edith Castillo y Martín Fuentes advirtieron que Panamá está en las etapas finales de su "bono demográfico", el cual desaparecerá en los próximos 13 años.

Esto significa que la población en edad de trabajar disminuirá en relación con la población dependiente, un fenómeno que Castillo atribuye a la baja natalidad y a la falta de oportunidades para los jóvenes, que los lleva a decidir no tener hijos.

Por su parte, Fuentes subrayó que, si bien este envejecimiento es un signo de progreso, requiere una "planificación a largo plazo que aborde las desigualdades existentes y prepare al país para un futuro con una población más envejecida".

En resumen, los especialistas revelan que Panamá se encuentra en una encrucijada, con la necesidad de tomar medidas decisivas para ordenar su crecimiento urbano, fortalecer su institucionalidad frente a la corrupción y adaptarse a los cambios demográficos, todo ello con el fin de garantizar un futuro próspero y equitativo para su población.

