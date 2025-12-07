Radar: Opacidad financiera y deuda social, Panamá debate sus retos de transparencia y equidad

Ciudad de Panamá, Panamá/Mientras el país se prepara para celebrar el Día de la Madre, una serie de debates cruciales sacuden la opinión pública, exponiendo las fracturas entre la gestión de fondos estatales y las profundas necesidades sociales que aquejan a la población más vulnerable. En la última edición del programa Radar de TVN, autoridades y expertos pusieron el dedo en la llaga sobre tres ejes fundamentales: la discrecionalidad en el uso de fondos públicos, la crisis penitenciaria y la desigualdad de género.

La sombra de la discrecionalidad

La polémica por las transferencias millonarias a municipios específicos encendió las alarmas sobre una posible repetición de prácticas clientelistas.

El diputado Luis Duke fue contundente al señalar que el mecanismo actual carece de reglas claras. "La descentralización no es el problema, la discrecionalidad y la falta de transparencia sí es el problema", afirmó Duque, cuestionando el destino de partidas específicas: "De esos $600,000 se han destinado alrededor del 80%... para pagos, cubrir gastos... de donativos a personas".

Sin embargo, desde la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), se intentó desvincular estas transferencias de la estructura formal de descentralización.

Narciso Machuca, exsubdirector de la Autoridad Nacional de Descentralización, sostuvo que "este tema no tiene que ver absolutamente nada con descentralización total... este es un tema de una transferencia que se ha dado de manera especial". No obstante, Jorge Ricardo Panay advirtió sobre un mal mayor: "El problema nuestro es que tenemos una debilidad, una institucionalidad tan débil que estructuralmente permite todas estas cosas".

"Remenditos": Una luz en el Sistema Penitenciario

En contraste con el debate financiero, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, presentó una cara más humana de la gestión pública, enfocada en la resocialización dentro de las cárceles. Montalvo describió un sistema que recibió en estado crítico: "Triste, encontré personas bastante depresivas dentro del sistema. No había esperanza".

A través del proyecto "Remenditos", donde los reclusos confeccionan muñecos, se busca sanar heridas profundas. "Cada remendito es verlos a ellos. Yo los reflejo en cada uno de ellos", confesó la ministra, quien también fue enfática sobre la necesidad de depurar el sistema de funcionarios corruptos que perpetúan la violencia intramuros.

La maternidad como reto económico

Finalmente, en vísperas del 8 de diciembre, el análisis se volcó hacia la realidad de la mujer panameña. Lejos de la celebración comercial, Leonor Calderón, exministra de Desarrollo Social, urgió al Estado a asumir su rol: "El mejor regalo que le podríamos dar a las madres es implementar esa ley de cuidados". Calderón alertó además sobre el círculo vicioso de la pobreza, sentenciando que "un embarazo adolescente en una niña en situación de pobreza... es el ancla más segura para mantenerse en la pobreza".

La economista Ana Patiño reforzó la importancia de la mujer como motor económico, recordando que "está comprobado que las mujeres destinan sus ingresos en un 90% al hogar", mientras que el consultor Juan Carlos Córdoba hizo un llamado a la corresponsabilidad masculina: "Mientras no sumemos a los varones a los análisis... no vamos a lograr muchas cosas".

Panamá cierra la semana con tareas pendientes: transparentar cada centavo del erario público y garantizar que las oportunidades de resocialización y equidad de género dejen de ser excepciones para convertirse en políticas de Estado.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por una periodista y un supervisor de información digital.