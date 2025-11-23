Radar: Salario mínimo, ley antimafia y reformas electorales en la agenda nacional

Ciudad de Panamá/La Comisión Nacional por el Salario Mínimo inició sus trabajos en medio de la expectativa de trabajadores que exigen ajustes acordes al costo de vida, la inflación y la productividad, mientras las empresas piden considerar el impacto económico reciente del país.

Además, el presidente de la República, José Raúl Mulino, impulsa una ley antimafia para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, y en la Mesa de Reformas Electorales se debate cómo garantizar la libre postulación y frenar las extorsiones que afectan a los partidos políticos.

Estos fueron los temas tratados por un grupo de especialistas en el programa Radar, de este domingo 23 de noviembre.

Recurso contra el crimen

El anuncio presidencial de una ley basada en el modelo RICO (Estados Unidos) busca enfrentar a organizaciones transnacionales que el exdirector del Senafront, Oriel Ortega, describió como "organizaciones que ya trabajan como empresas".

Sin embargo, Alejo Campos, director regional de Crime Stopper, advirtió que la ley es letra muerta si no viene acompañada de recursos y, crucialmente, de la figura de extinción de dominio, cuya ausencia en Panamá protege directamente a los criminales.

“Aquí lo importante es ir a sus bienes y aquí sería importante otra vez traer sobre la mesa el tema de la extinción de dominio porque si nosotros no vamos a los activos que tienen estos grupos criminales... estamos hablando de lo mismo de antes", dijo Campos.

Mientras que para el exfiscal, Rolando Rodríguez, la ley no es una varita mágica, sino que exige una reingeniería del sistema judicial que evite la frustración policial.

“No solamente es darle más herramientas a los investigadores, sino también más herramientas al Órgano Judicial, que es el que tiene que llevar adelante con personal adecuado, con equipo y con instrumentos", explicó Rodríguez.

Partidos, subsidios y el ‘destierro del clientelismo’

La voluntad de sanear al país se puso en duda con las discusiones de la Comisión de Reformas Electorales, donde los partidos tradicionales son acusados de blindarse. El exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, fue categórico al señalar que la enfermedad del sistema es el clientelismo que se financia con el subsidio estatal.

“La primera conclusión a la que yo he llegado desde hace bastante tiempo es que hay que erradicar, desterrar el sistema clientelar que tiene invadido el tejido político de la nación y la democracia no está funcionando", señaló Márquez Amado.

Además, explicó que las candidaturas son reservadas por los "capos" del partido, asegurando que "hay que borrarla del mapa, hay que migrar a una fórmula distinta que de verdad garantice que en la Asamblea quienes van a estar representando los intereses de la ciudadanía representen los de la ciudadanía".

Esta postura fue respaldada por el exfiscal electoral, Boris Barrios, quien criticó las propuestas para frenar el ascenso de los independientes.

"Es un error hoy día que los partidos políticos cierren fila pretendiendo eh la renuncia tácita frente al descalabro de los partidos políticos, frente a la pérdida de de de reputación, frente a la pérdida de credibilidad", añadió Barrios.

Salario mínimo

El contexto de este debate político y legal se asienta sobre una base de precariedad económica, donde la negociación del salario mínimo enfrenta la desigualdad con el costo de la vida.

El dirigente sindical Eduardo Gil afirmó que el problema del país es de distribución, no de crecimiento, y que el ajuste salarial es el mecanismo para corregir esta asimetría.

En contraste, Franklin Martínez de UNPYME denunció que su sector no está representado en la mesa, mientras debe lidiar con la inestabilidad de los cierres de calle y los gastos que el Estado no cubre con servicios públicos de calidad.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por una periodista y un supervisor de información digital.