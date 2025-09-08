Este miércoles llega el cuarto show de Tu Cara Me Suena: ¡Una noche de estrellas y sorpresas!

Este miércoles no será un show cualquiera: será una fiesta musical con ocho transformaciones que prometen quedar en la memoria de los fanáticos. Y como siempre, solo uno se llevará el triunfo de la noche.

Ciudad de Panamá, Panamá/El escenario de Tu Cara Me Suena 2025 vuelve a encenderse este miércoles con su cuarto show, y la expectativa no podría estar más alta. Cada semana, los participantes nos sorprenden con transformaciones que van desde lo divertido hasta lo impresionante, y esta gala promete ser una de las más variadas y emocionantes hasta ahora.

La semana pasada vivimos una velada inolvidable: Franklyn Robinson arrasó con su interpretación de James Brown, conquistando al jurado y quedándose con el primer lugar de la noche. Pero no fue el único que brilló: La Ministra se robó el corazón del público y sus puntos, demostrando una vez más que su carisma es su mayor arma dentro de la competencia. Con ese antecedente, todos llegan con más presión y ganas de brillar.

Ahora, con nuevas personalidades por imitar, la pregunta es clara: ¿Quién se llevará el triunfo en esta cuarta gala?

Kabliz como Michael Jackson: el reto de un ícono inmortal

Si hay un reto que cualquier concursante sueña y teme a la vez, es el de interpretar a Michael Jackson, el “Rey del Pop”. Esta semana, esa responsabilidad recae sobre los hombros de Kabliz, quien deberá no solo cantar con la voz que marcó generaciones, sino también dominar los pasos de baile más icónicos de la historia de la música.

El “moonwalk”, los giros interminables y esa energía magnética serán esenciales para convencer al jurado y al público. Kabliz ya ha demostrado en galas anteriores que puede con lo que le pongan, pero este reto lo coloca frente a una vara altísima: revivir la esencia de un artista inigualable.

Franklyn Robinson se convierte en Celia Cruz: de James Brown a la “Reina de la Salsa”

Tras brillar con James Brown y coronarse como el más reciente ganador, Franklyn Robinson ahora tiene un reto aún más desafiante: transformarse en la inolvidable Celia Cruz. Pasar de la potencia del soul al sabor de la salsa no es tarea fácil, pero si alguien puede lograrlo, es él.

“¡Azúcar!” seguramente resonará en el escenario, y lo que muchos esperan es ver si Franklyn logra capturar esa energía contagiosa, los movimientos tropicales y la voz inconfundible de una de las mujeres más importantes de la música latina. Sin duda, su presentación será uno de los momentos más esperados de la noche.

Robin Durán como José Luis Perales: la sensibilidad hecha canción

De la emoción desbordada de Franklyn pasamos a la serenidad y romanticismo de José Luis Perales, un artista que ha marcado generaciones con letras que llegan directo al corazón. Robin Durán tendrá el desafío de encarnar esa dulzura, esa pausa y esa voz que se convierte en caricia para el alma.

Será un giro radical en su trayectoria dentro del show, ya que Robin suele brillar con interpretaciones más contemporáneas y juveniles. Esta vez deberá demostrar versatilidad y conquistar con la nostalgia de clásicos como “¿Y cómo es él?”.

Gabo Novoa como Beele: juventud y ritmo urbano

El escenario también tendrá un toque urbano con Gabo Novoa transformado en Beele, uno de los artistas emergentes del género que ha sabido conquistar con su voz fresca y estilo relajado.

Gabo deberá mostrar que no solo puede cantar, sino también transmitir la vibra caribeña y juvenil que caracteriza al intérprete de “Loco”. Será un número que, de seguro, pondrá al público a bailar y dará un respiro moderno entre tanto clásico musical.

Valeria Retally como Natti Natasha: sensualidad y poder femenino

La elegancia y sensualidad llegarán de la mano de Valeria Retally, quien esta vez se convertirá en Natti Natasha. Conocida por su carisma en el escenario, la dominicana es una figura difícil de imitar porque combina voz, movimientos y actitud.

Valeria tiene la tarea de capturar esa energía explosiva y ese dominio escénico que hace de Natti una de las artistas más influyentes del género urbano. Una interpretación que seguramente encenderá el escenario.

La Ministra como Anitta: el poder brasileño del funk

Si algo quedó claro en el show anterior es que La Ministra sabe cómo conectar con el público. Esta vez, su desafío será transformarse en Anitta, la reina brasileña del funk y pop latino que conquista con su presencia arrolladora y coreografías electrizantes.

Conocida por sus espectáculos llenos de baile y sensualidad, Anitta no es un reto sencillo. Sin embargo, si alguien puede levantar nuevamente al público y ponerlo de su lado, esa es La Ministra. ¿Será suficiente para llevarse también el voto del jurado?

MariGaby como Beyoncé: un reto monumental

En cada edición de Tu Cara Me Suena, siempre hay una prueba que parece casi imposible. Esta vez, esa responsabilidad recae sobre MariGaby, quien tendrá que convertirse en nada menos que Beyoncé, la “Queen B”.

El reto es gigantesco: no solo debe cantar con potencia, sino también bailar y mantener la misma energía de una de las artistas más admiradas del planeta. El público espera una actuación épica, con presencia, fuerza vocal y movimientos que hagan justicia al legado de la cantante estadounidense.

Judy Meana como Mon Laferte: intensidad y sentimiento

Finalmente, la lista de transformaciones de la noche cierra con Judy Meana, quien será Mon Laferte, una de las cantautoras más intensas y emotivas de la escena latinoamericana.

Capturar la voz rasgada, la entrega visceral y esa autenticidad que caracteriza a la chilena no será tarea fácil. Sin embargo, Judy ya ha sorprendido antes con interpretaciones profundas, y esta puede ser la oportunidad de lucirse con una presentación cargada de emoción y dramatismo.

Expectativa máxima para este miércoles

Después de la consagración de Franklyn Robinson como James Brown y el cariño que recibió La Ministra, los ojos están puestos en cómo se desarrollará esta cuarta gala. ¿Será que Kabliz logra impactar como Michael Jackson? ¿Podrá MariGaby salir airosa del reto Beyoncé? ¿O tal vez Judy Meana sorprenderá con una interpretación desgarradora como Mon Laferte?

Este miércoles no será un show cualquiera: será una fiesta musical con ocho transformaciones que prometen quedar en la memoria de los fanáticos. Y como siempre, solo uno se llevará el triunfo de la noche.