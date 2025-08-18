¡Estreno en 2 días! Tu Cara Me Suena está a punto de comenzar este miércoles 20 de agosto

La cuenta regresiva está llegando a su fin. Este miércoles 20 de agosto, las noches de Panamá se prenderán de brillo, talento, humor y mucha música con el regreso de un show que se ha ganado el corazón de miles de televidentes: Tu Cara Me Suena . Y este año, la temporada viene más recargada que nunca, con un elenco de participantes que promete sorprender, divertir y emocionar con cada presentación.

Ciudad de Panamá, Panamá/¡Agárrense bien del sillón porque lo que viene no es cualquier cosa! En dos días arranca la nueva temporada de Tu Cara Me Suena y Panamá se prepara para noches de música, risas, imitaciones que dejarán a todos con la boca abierta… y claro, con mucho “¿eso fue en serio?” porque la diversión es lo que manda en este escenario.

Aquí no basta con cantar afinado, ¡aquí hay que transformarse de pies a cabeza! Los participantes tendrán que dejar de ser ellos mismos para convertirse en estrellas mundiales. Y con este elenco variado, carismático y explosivo, cada gala será una mezcla entre concierto, comedia y hasta novela.

La magia de la transformación está por comenzar

Si algo caracteriza a Tu Cara Me Suena es la adrenalina que genera en cada gala: ¿cómo hará tal participante para parecerse a ese artista?, ¿qué giro inesperado traerá el escenario esta vez?, ¿Qué nota se robará el corazón del público? Son preguntas que dentro de dos días tendrán respuesta, porque la nueva temporada viene con retos cada vez más exigentes, maquillajes espectaculares, coreografías desafiantes y, sobre todo, mucha diversión.

Y claro, todo esto no sería posible sin el ingrediente más importante: los participantes. Este año, el grupo es tan diverso y explosivo que el escenario promete incendiarse de talento.

El reality donde nadie es quien parece

Tu Cara Me Suena es un show que nos hace cuestionar todo: ¿será posible que Franklyn Robinson pueda ser Ricky Martin? ¿Podremos ver a Judy Meana convertida en Jennifer Lopez? ¿O La Ministra como Celia Cruz gritando “¡Azúcar!”? Pues sí, aquí cualquier cosa puede pasar, y esa es la gracia: sorprendernos cada semana con imitaciones tan inesperadas como divertidas.

La fórmula es simple: talento, maquillaje, vestuario, luces, coreografías, jurados con cara seria y un público que no perdona. El resultado: ¡puro espectáculo!

Conozcan al combo que viene a poner la tarima de cabeza

Franklyn Robinson "El rey del wichi" : directo, irreverente, y con la lengua más filosa de Panamá. Si alguien pensó que él venía solo a hacer comentarios, se equivocó: está listo para cantar, bailar y hasta llorar si es necesario. Lo que sí es seguro: ¡nadie se aburrirá con Franklyn en escena!

: directo, irreverente, y con la lengua más filosa de Panamá. Si alguien pensó que él venía solo a hacer comentarios, se equivocó: está listo para cantar, bailar y hasta llorar si es necesario. Lo que sí es seguro: ¡nadie se aburrirá con Franklyn en escena! Judy Meana "La ex" : elegante, con porte de mujer de hierro… pero prepárense, porque bajo ese estilo sobrio se esconde una competidora dispuesta a transformarse en lo que le pongan. ¿La veremos de Madonna? ¿De Thalía? ¡Todo es posible con Judy!

: elegante, con porte de mujer de hierro… pero prepárense, porque bajo ese estilo sobrio se esconde una competidora dispuesta a transformarse en lo que le pongan. ¿La veremos de Madonna? ¿De Thalía? ¡Todo es posible con Judy! Kabliz "El blanquito del guetto" : pura energía, pura calle, pura vibra. El chico urbano que cuando pisa tarima no la devuelve igual. Sus transformaciones prometen flow, baile y hasta perreo si se lo permiten.

: pura energía, pura calle, pura vibra. El chico urbano que cuando pisa tarima no la devuelve igual. Sus transformaciones prometen flow, baile y hasta perreo si se lo permiten. Valeria Retally "La yeyesita con flow" : la más sweet del grupo. Tiene ese ángel juvenil que encanta, pero no se confíen: también puede sacar la fiera cuando le toque imitar a una diva del pop. Con ella, la dulzura y el talento van de la mano.

: la más sweet del grupo. Tiene ese ángel juvenil que encanta, pero no se confíen: también puede sacar la fiera cuando le toque imitar a una diva del pop. Con ella, la dulzura y el talento van de la mano. Gabo Novoa "El vena'o eterno" : multifacético, divertido y con cara de “yo puedo con todo”. Gabo es de los que hacen show hasta pidiendo un vaso de agua, así que imagínense verlo imitando a grandes estrellas.

: multifacético, divertido y con cara de “yo puedo con todo”. Gabo es de los que hacen show hasta pidiendo un vaso de agua, así que imagínense verlo imitando a grandes estrellas. Robin Durán "El colágeno de las doñas" : serio cuando toca, gracioso cuando quiere y con talento para todo. Robin viene con esa experiencia de actor que puede darle ventaja, porque aquí no solo es cantar, ¡hay que actuar, gesticular y meterse en personaje!

: serio cuando toca, gracioso cuando quiere y con talento para todo. Robin viene con esa experiencia de actor que puede darle ventaja, porque aquí no solo es cantar, ¡hay que actuar, gesticular y meterse en personaje! La Ministra "Corrupta de profesión" : ay, ay, ay… con ella no sabemos si cantar, reír o bailar. Su humor es marca registrada, y verla disfrazada de cantante famosa seguro va a ser un espectáculo dentro del espectáculo. ¡Prepárense para ataques de risa!

: ay, ay, ay… con ella no sabemos si cantar, reír o bailar. Su humor es marca registrada, y verla disfrazada de cantante famosa seguro va a ser un espectáculo dentro del espectáculo. ¡Prepárense para ataques de risa! La Marigaby "La sugarbaby": la reina de la chispa, la picardía y la comedia femenina en Panamá. Ella es de las que pueden estar imitando a Beyoncé y de repente soltar un chiste que tumba la tarima. Si alguien va a dar sorpresas, es ella.

Lo mejor de Tu Cara Me Suena es que no es solo música, es un fiestón televisivo. Cada semana veremos cómo los famosos sufren (y disfrutan) en las salas de ensayo, cómo los maquillistas hacen magia, y cómo el jurado se debate entre “me encantó” y “me dio risa”.

Y es que aquí no importa si eres cantante profesional o no: lo que manda es la actitud. Un día puedes estar imitando a Bad Bunny con flow reguetonero, y la próxima semana ser Rocío Dúrcal llorando con un mariachi detrás. ¡Así de extremo es este programa!

La cuenta regresiva llegó

Ya no hay vuelta atrás: faltan apenas dos días para que las luces se enciendan, los primeros disfraces aparezcan y los participantes se enfrenten al reto de sus vidas. El público tiene la última palabra, y desde ya los fanáticos empiezan a elegir a su favorito.

Así que, si pensabas que las noches de la semana iban a ser aburridas, piénsalo otra vez. Porque con Franklyn, Judy, Kablitz, Valeria, Gabo, Robin, La Ministra y La Marigaby en el escenario, el aburrimiento no tiene ni un segundo de espacio.

Prepárate para cantar, reír, sorprenderte y hasta llorar de la emoción, porque el regreso de Tu Cara Me Suena viene con todo este 20 de agosto.