Karol G, Selena y Juan Gabriel: algunas estrellas que cobrarán vida este miércoles en Tu Cara Me Suena gracias al pulsador

De Selena a Oscar D’León, de Taylor Swift a Juan Gabriel, el show de este miércoles es un reflejo de esa diversidad que define la esencia del megaproyecto más divertido del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/La emoción en Panamá sigue al rojo vivo con la nueva temporada de Tu Cara Me Suena 2025 , el megaproyecto musical que semana tras semana convierte a nuestros artistas favoritos en verdaderas estrellas internacionales. Después de un arranque espectacular en el primer show, donde las risas, las emociones y los asombros se mezclaron con talento y caracterización, este miércoles llega la segunda gala y ya podemos adelantar que el famoso pulsador no tuvo piedad.

Ese botón cargado de destino, suerte y nerviosismo volvió a hacer de las suyas y definió los retos que cada participante tendrá que asumir en el escenario. Pero esta vez no solo asignó artistas icónicos, también incluyó giros inesperados que cambiaron la estrategia de algunos concursantes y encendieron la competencia desde temprano.

La magia del pulsador: el azar como juez silencioso

Para nuestros participantes, el pulsador parece ser el verdadero “villano” del show. A simple vista, un botón que dicta qué estrella deberá imitar cada participante. Pero detrás de cada giro hay nervios, tensión y hasta lágrimas, porque el azar puede convertir a un cantante en un intérprete completamente opuesto a su estilo. Y justo eso ocurrió en esta segunda gala: un verdadero terremoto artístico que puso a todos de pie.

Te puede interesar: 🔗Así quedó el ranking de la noche

El “te lo robo” que cambió la historia de la noche

Uno de los momentos más comentados del programa se vivió durante la asignación de personajes. Inicialmente, Robin Durán había caído en la suerte de interpretar nada más y nada menos que a Bad Bunny, el fenómeno global del reguetón. La noticia encendió al público, que imaginaba cómo el actor y presentador panameño se las arreglaría para transformarse en “El Conejo Malo”. ¿Ya ustedes lo habían visualizado?

Sin embargo, la fortuna tenía otros planes. Cuando fue el turno de Gabo Novoa de pulsar, el botón no solo le asignó un artista, sino que le regaló la temida frase: “¡Te lo robo!”. Y sin pensarlo dos veces, Gabo decidió arrebatarle el personaje a Robin, quedándose con la tarea de encarnar a Bad Bunny en el escenario.

Entre risas, gritos de sorpresa y aplausos, Robin terminó con un nuevo reto que nadie esperaba: Taylor Swift. El giro dejó a todos con la boca abierta, y desde ya el público se pregunta cómo logrará interpretar a una de las artistas pop más influyentes del mundo.

La tensión del momento confirmó que el pulsador no es solo una ruleta de suerte, sino un verdadero generador de drama. ¡Prepárense Swifties, Robin viene a enamorarlas!

Conoce aquí a los artistas del segundo show

Con el humo del azar ya despejado, los ocho participantes quedaron con los siguientes retos:

La Ministra será Karol G

La reina de la guaracha panameña se enfrentará a la “Bichota”. Un reto que promete flow, empoderamiento y una energía femenina arrolladora.

Marigaby será Lisa M

La recordada diva boricua del rap y el pop latino vuelve a la vida en el cuerpo de Marigaby, que tendrá que sacar sus mejores pasos urbanos y su picardía en tarima.

Robin Durán será Taylor Swift

Tras el giro inesperado, Robin tiene que transformarse en la superestrella estadounidense, ícono de la música pop y country. Una prueba vocal y actoral de otro nivel.

Valeria Retally será Selena

La “Reina del Tex-Mex” será interpretada por la favorita del público en la primera gala. La expectativa es altísima porque Selena exige no solo voz y carisma, sino también una conexión emocional única.

Franklyn Robinson será Oscar D’León

El humorista panameño se convierte en el “Sonero del Mundo”. La salsa, el tumbao y la alegría caribeña estarán en sus manos.

Gabo Novoa será Bad Bunny

Tras el “te lo robo”, Gabo tendrá que demostrar si puede meterse en la piel del artista urbano más exitoso de la década. Con flow, autotune y actitud irreverente, su reto promete ser de los más comentados de la noche.

Judy Meana será Juan Gabriel

Un reto monumental: dar vida al “Divo de Juárez”. La expresidenta de la Asamblea y ahora concursante deberá canalizar no solo la voz, sino también la teatralidad y el carisma de uno de los cantautores más grandes de Latinoamérica.

Kabliz será Benson Boone

El favorito del jurado en la primera gala ahora tendrá que imitar al joven artista estadounidense que conquistó las listas de Billboard con su estilo pop lleno de sentimiento.

Expectativas altas tras un estreno vibrante

El primer show de Tu Cara Me Suena 2025 dejó la vara altísima. El jurado, compuesto por expertos y personalidades de la música y el entretenimiento, aplaudió la entrega de los participantes, pero también dejó claro que conforme avancen las galas, la exigencia será mayor.

En ese debut, Kabliz se consolidó como el favorito del jurado, mientras que Valeria Retally conquistó al público, logrando ser la más votada en redes sociales. Este antecedente convierte la segunda gala en una especie de revancha, donde cada participante llega con la misión de robarse el show.

El público: protagonista en cada gala

Más allá de los disfraces, las coreografías y las voces, lo que convierte a Tu Cara Me Suena en un fenómeno televisivo es la interacción con el público. Cada semana, los fanáticos tienen la posibilidad de apoyar a sus favoritos, comentar en vivo, compartir memes y hasta influir en las tendencias digitales.

El famoso “busito” de las redes sociales ya calienta motores para acompañar la segunda gala, y no hay duda de que el momento del “te lo robo” será uno de los más comentados en Twitter, Facebook e Instagram.

¿Quién brillará este miércoles?

Con una parrilla de personajes tan variada, la gala promete ser un viaje musical que va del pop estadounidense al reguetón latino, pasando por la salsa, el rap, el tex-mex y las baladas eternas. Cada número será una puesta en escena cargada de producción, vestuario, maquillaje y talento.

¿Podrá Robin convencer al público como Taylor Swift?

¿Logrará Judy Meana transmitir la esencia teatral de Juan Gabriel?

¿Conseguirá Gabo Novoa que su Bad Bunny sea tan convincente como polémico?

¿Mantendrá Kabliz su posición de favorito con Benson Boone?

La respuesta se sabrá en el escenario, en vivo y en directo, cuando las luces del plató se enciendan y la música empiece a sonar. El temible botón ya habló. Ahora solo falta ver quién logra conquistar al jurado, quién se roba el cariño del público y, sobre todo, quién logra hacer que Panamá entera se levante del sofá para aplaudir.

Porque al final, Tu Cara Me Suena no es solo una competencia: es una fiesta de música, talento y emoción que nos recuerda por qué la televisión en vivo sigue siendo la mejor manera de reunir a toda la familia frente a la pantalla.