Calendario Béisbol U12 2025| Todo listo para la Súper Ronda del campeonato nacional

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol reveló la mañana de este miércoles el calendario oficial de la Súper Ronda del Campeonato Nacional de Béisbol U12, con los seis mejores equipos clasificados del certamen, que se juega en el Complejo Deportivo MVP Sport City.

La Súper Ronda iniciará este jueves, con los partidos Coclé ante Los Santos en el MVP 1 desde las 9:00 a.m., Panamá Oeste ante Panamá Metro en el MVP 2 a las 9:00 a.m. y 15 minutos después de acabar alguno de los dos juegos se miden Panamá Este y Colón a las 11:30 a.m.

El viernes 30 de mayo se enfrentarán Los Santos contra Panamá Oeste en el MVP 1 desde las 9:00 a.m., Colón frente a Panamá Metro en el MVP 2 a las 9:00 a.m., y a segunda hora desde las 11:30 a.m. Panamá Este va ante Coclé.

El sábado 31 en el cierre de la Súper Ronda se miden Panamá Este ante Panamá Oeste en el campo MVP 1, Coclé contra Panamá Metro en el MVP 2 y cierran Colón frente a Los Santos.

El domingo 1 de junio jugarán por el tercer lugar los equipos que queden como cuarto y tercer mejor clasificado en el MVP 2 y en el MVP 1 será la final, con los dos mejores clasificados. Ambos partidos inciarán simultáneamente a las 10:00 a.m.

Posiciones

Después de una etapa preliminar de cinco fechas se determinaron a los seis equipos que disputarán la Súper Ronda a partir de este viernes. Estos conjuntos fueron los que ocuparon los tres primeros lugares de los dos grupos que estaban en competencia.

En el Grupo A clasificaron los elencos de Panamá Oeste, que tuvo cuatro triunfos sin derrotas en la primera fase, Panamá Este (4-1) y Colón (3-2). En tanto Panamá Metro (5-0), Los Santos (3-2) y Panamá Este (3-2) avanzaron en el Grupo B.

En la Súper Ronda, los colectivos clasificados juegan con el récord acumulado en los partidos que disputaron entre sí dentro de sus respectivos grupos. Esto deja a Panamá Oeste y Panamá Metro con marca de dos triunfos sin derrotas cada uno. Coclé y Los Santos les siguen con una victoria en dos presentaciones y Colón y Panamá Oeste cierran con dos derrotas.

Importancia

El certamen nacional u12 de este año servirá para la conformación de la selección que representará a Panamá en el Mundial de la categoría que se disputará en Tainán, Taiwán.

La selección será dirigida por José Murillo III quien ha estado observando el torneo para ver con qué jugadores podrá contar para el proceso que llevará a la representación panameña al torneo mundialista que se realizará del 25 de julio al 3 de agosto de este año.

El conjunto panameño estará en el Grupo B junto a Chequia (República Checa), República Dominicana, Corea del Sur, Sudáfrica y Estados Unidos.

Los partidos de Panamá en el Mundial serán los siguientes:

25 de julio de 2025: vs Estados Unidos (Estadio Asia Pacific Field II / 1:30 a.m.)

vs Estados Unidos (Estadio Asia Pacific Field II / 1:30 a.m.) 26 de julio de 2025: vs Sudáfrica (Estadio Asia Pacific Main/ 1:30 a.m.)

vs Sudáfrica (Estadio Asia Pacific Main/ 1:30 a.m.) 27 de julio de 2025: vs República Dominicana (Asia Pacific Field II/ 1:30 a.m.)

vs República Dominicana (Asia Pacific Field II/ 1:30 a.m.) 27 de julio de 2025: vs Chequia (Estadio Asia Pacific Main/ 9:30 p.m.)

vs Chequia (Estadio Asia Pacific Main/ 9:30 p.m.) 29 de julio de 2025: vs Corea del Sur (Estadio Asia Pacific Field II/ 5:30 a.m.)

Las horas colocadas en esta nota corresponden al horario local de Panamá.

