Panamá vs Bolivia fútbol femenino | Conoce cuándo será este partido amistoso internacional

Panamá vs Bolivia podrás verlo EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube.

Panamá/La Selección Mayor Femenina de Panamá se alista para dos encuentros amistosos de gran relevancia en la próxima fecha FIFA, que no solo servirán como preparación para las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, sino que también marcarán un hito importante: el debut oficial de la entrenadora María Toña Is al frente del equipo en suelo panameño.

Los partidos amistosos serán contra la Selección de Bolivia y se disputarán en el emblemático Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, conocido como la casa del fútbol panameño. Las fechas programadas son el jueves 29 de mayo y el lunes 2 de junio, ambos encuentros iniciando a las 7:00 p.m. y transmitidos por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube.

Otras noticias: Panamá Femenina Sub-20 se instala en Costa Rica para Premundial Concacaf 2025

Desde su llegada a Panamá en octubre pasado, la estratega española Toña Is ha dirigido a la escuadra femenina en seis partidos, todos ellos disputados como visitante. Estos encuentros fueron dos en Costa Rica, dos en México y dos en Venezuela, arrojando un balance de 3 victorias, 2 empates y una derrota. Ahora, por primera vez, Toña Is tendrá la oportunidad de dirigir al equipo ante su afición.

La entrenadora ha expresado una gran emoción ante la perspectiva de jugar en el Rommel Fernández. "Se me pone la piel de gallina pensando que vamos a jugar en el Rommel", confesó. "Es lo que sueñas desde que has llegado aquí, jugar en el Rommel con nuestra gente", añadió, haciendo un llamado a la afición: "ojalá haya mucha gente en el estadio, les invito a que nos vayan a animar, estas chicas se merecen todo". Para ella, este día "va a ser un día inolvidable, no cabe duda".

Estos amistosos contra Bolivia son vistos por Toña Is como una oportunidad crucial para la evolución del equipo. "De cara a los partidos con Bolivia, queremos es intentar hacer las cosas bien, sobre todo que el equipo se sienta bien y cómodo, y todo lo que haga en ataque y en defensa nos sirva para evolucionar mucho", recalcó la directora técnica.

Otras noticias: Maurice Revello 2025: Jorge Dely Valdés: 'Este torneo es el mejor campamento posible'

Para estos compromisos, Toña Is ha seleccionado a 23 jugadoras. La convocatoria incluye una combinación de talento local e internacional, con 13 jugadoras provenientes de la Liga de Fútbol Femenino, 8 legionarias (jugadoras que militan en clubes en el extranjero) y 2 jugadoras que próximamente confirmarán sus nuevos clubes.

Respecto a la última convocatoria para los amistosos en Venezuela en abril, 15 jugadoras repiten. Algunas de las jugadoras que se reincorporan o tienen una nueva oportunidad para estos juegos contra Bolivia son Yenith Bailey (quien estuvo convocada vs Venezuela pero causó baja por temas de visado), Isabella Morey, Arlén González (quien había sido convocada pero causó baja por lesión), Delany Jurado, Sara Nieto, Aaliyah Gil, Diana Pon y Shayari Camarena.

La preparación del equipo ha incluido microciclos de entrenamiento, como el que finalizó el 21 de mayo después de tres días de trabajo en el COS Sports Plaza. La Selección Femenina inició su etapa de concentración el domingo 25 de mayo en un hotel de la localidad con el grupo de jugadoras convocadas.

Como parte de la Semana Mundial de Fútbol de la FIFA, se realizó una actividad abierta al público el domingo 25 de mayo en el Estadio Rommel Fernández. Desde las 3:30 p.m., los aficionados, especialmente niñas y niños, tuvieron la oportunidad de acompañar a las jugadoras en un entrenamiento abierto.

Otras noticias: Plaza Amador vs San Francisco final LPF | Todo listo para el choque más esperado

El acceso fue por el área Oeste de las gradas del Rommel, totalmente gratis para todos. La DT invitó al público en general, asegurando que tanto las jugadoras como el cuerpo técnico estarían a disposición para autógrafos y fotografías. Personal de la Federación Panameña de Fútbol estuvo presente para recibir a los asistentes.

La planificación de entrenamientos post-evento abierto incluyó sesiones cerradas en el Yappy Park los días lunes 26 y martes 27 de mayo, seguidas de una conferencia de prensa con la DT y una jugadora el miércoles 28 en el Auditorio FPF. Ese mismo miércoles 28, habrá un entrenamiento abierto por 15 minutos en el Complejo Deportivo Las Mañanitas. Después del primer partido el jueves 29, el equipo entrenará a puerta cerrada el viernes 30, y tendrá entrenamientos abiertos por 15 minutos con entrevistas previas el sábado 31 de mayo y domingo 1 de junio en Las Mañanitas. El último entrenamiento será antes del segundo partido el lunes 2 de junio.

Los boletos para los dos partidos amistosos contra Bolivia ya están a la venta a través de la plataforma fepafut.pagatusboletos.com/tickets/eventList. El precio individual por partido es de B/. 5.00, y hay una promoción especial para quienes adquieran boletos para ambos encuentros a un precio de B/. 8.00.

Otras noticias: Plaza Amador vs San Francisco | Final LPF: Conoce las sorpresas que habrá esta semana

La lista completa de las 23 convocadas para enfrentar a Bolivia incluye:

Porteras:

Yenith Bailey (Santa Fe FC), Isabella Morey (Georgia Southwestern - USA).

Defensas:

Wendy Natis (CA Atlético San Luis - MEX), Carina Baltrip Reyes (SS Lazio - ITA), Rebeca Espinosa (UMECIT FC), Katherine González (Mario Méndez FC), Arlén Hernández (Santa Fe FC), Hilary Jaén (UMass Lowell - USA), Mickeylis Gutiérrez (Santa Fe FC), Delany Jurado (Inter FC).

Volantes:

Sara Nieto (Inter FC), Deysiré Salazar (Chorrillo FC), Schiandra González (Inter FC), Marta Cox (Fenerbahce - TUR), Aldrith Quintero, Aaliyah Gil.

Delanteras:

Ericka Araúz (Mario Méndez FC), Riley Tanner (Spokane Zephyr FC - USA), Katherine Castillo (Inter FC), Diana Pon (Penn State - USA), Karla Riley (UMECIT FC), Ana Quintero (UTEP Soccer - USA), Shayari Camarena (Chorrillo FC).

Otras noticias: Selección de Panamá: Aduanas y FPF unen esfuerzos para combatir la piratería