Mundial de béisbol U18 | Mundial U18: Panamá sufre tercera derrota y complica su pase a siguiente ronda

Derrota ante Taiwán en Okinawa deja a la selección panameña al borde de la eliminación, a pesar de sólida actuación del lanzador Joel González.

Panamá/Panamá cayó esta mañana 2 carreras por 1 ante Taiwán en su tercer partido de la Ronda Regular del Campeonato Mundial U18 que se juega en la ciudad de Okinawa, Japón y deja marca de 0-3 en lo que va del certamen que reúne a los 12 mejores equipos del planeta.

El lanzador zurdo Joel González vendió cara su derrota tras trabajar en gran forma en 6.2 entradas, aceptando 2 carreras, solamente 4 imparables, boleando a 2 y ponchando a 3, en una salida de calidad que le valió para cerrar como pelotero profesional con una organización de la Major League Baseball.

Panamá por su parte marcó una rayita en la alta de la séptima cuando Juan David Caballero pegó doble a la patrulla derecha y anotó desde segunda con imparable de Luis Rivera al jardín central.

Caballero dio de 3-2 con una carrera anotada, Luis Rivera de 4-2 con una carrera producida, William Cutshall de 4-1, Yadier Fuentes de 3-1, para ser los mejores al bate por Panamá.

Panamá pudo empatar el partido en la alta de la séptima, pero Taiwán marcó una carrera en la baja del mismo episodio, dejando tendido en el terreno a nuestro equipo que con foja de 0-3 deja sus ilusiones puestas en los últimos dos juegos, el lunes a la media noche ante Alemania y martes ante China a las 8:30 p.m. para cerrar acciones en la Ronda Regular.

Con información de Fedebeis.

