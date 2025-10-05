MLB EN VIVO Tigres vs Marineros | Serie Divisional por TVMAX

Panamá/La Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS) entre los Tigers de Detroit y los Mariners de Seattle está al rojo vivo, y el segundo asalto se perfila como un potencial thriller.

Los Tigers llegan a este encuentro en el T-Mobile Park con el espíritu envalentonado tras haber conseguido una emocionante victoria 3-2 en 11 entradas en el primer juego.

Otras noticias: MLB resultado | Los Azulejos de Toronto volvieron a recetar otra paliza a los Yankees

Aunque los Mariners no enfrentan la eliminación directa en esta ronda de mejor de cinco, una derrota en casa podría ser catastrófica para sus aspiraciones de avanzar. El mánager de los Tigers, A.J. Hinch, enfatizó que su equipo "no se lo robó. Nos lo ganamos", reflejando la alta moral antes del desplazamiento a Detroit.

Detroit confía plenamente en su as, Tarik Skubal, considerado el mejor lanzador del deporte por sus propios méritos. Skubal (13-6, 2.21 ERA) viene de una actuación estelar en la Serie Wild Card contra Cleveland, donde ponchó a 14 Guardianes en 7 2/3 entradas permitiendo solo una carrera.

Este juego tiene un sabor especial para Skubal, ex estrella de la Universidad de Seattle, quien siente que "creció" en esta ciudad universitaria. Pese a su dominio reciente, los Mariners lograron vencer a Skubal dos veces en sus enfrentamientos de esta temporada, anotándole siete carreras en 10 2/3 entradas combinadas.

Para contrarrestar, los Mariners subirán al montículo a Luis Castillo (11-8, 3.54 ERA). Este será el cuarto inicio de postemporada en la carrera de Castillo y el primero en su estadio, el T-Mobile Park. "The Rock" ha demostrado ser su mejor versión en casa esta temporada, con una formidable ERA de 2.60 en el T-Mobile Park, muy superior a su 4.71 fuera.

Castillo llega en su racha más candente del año, terminando la temporada regular con marca de 3-0 y una ERA de 1.07 en sus últimas cuatro salidas. Se enfrentó a Detroit dos veces en 2025, incluyendo una victoria en casa ante Skubal.

En el aspecto ofensivo, el mánager de los Tigers mantendrá el mismo orden de bateo mientras sigan ganando, destacando a Kerry Carpenter. Carpenter es un foco clave en el T-Mobile Park, donde ha conectado cuatro jonrones en siete juegos de carrera. También está encendido Riley Greene, con seis hits en 16 turnos en esta postemporada.

Por los Mariners, Julio Rodríguez está imparable, responsable de las únicas dos carreras del equipo en el Juego 1 (3-5 con jonrón y sencillo productor). Rodríguez batea .407 contra Detroit este año. Sin embargo, Eugenio Suárez atraviesa un bache ofensivo significativo, bateando solo .154 desde principios de septiembre.

La situación del bullpen favorece inicialmente a Detroit, dado que su cuerpo de relevistas no suele trabajar mucho cuando Skubal inicia. Además, tras la victoria del Juego 1, ningún relevista de los Tigers superó los 20 lanzamientos, dejando a Will Vest disponible para un posible salvamento.

Seattle, en contraste, utilizó a todos sus brazos de alta palanca en el esfuerzo perdido del sábado, incluyendo a Andrés Muñoz con 25 lanzamientos en dos entradas. Históricamente, los Mariners tienen una presión adicional: buscan su primera victoria en postemporada en casa desde el 15 de octubre de 2001, sumando cuatro derrotas consecutivas en el T-Mobile Park desde entonces.

Con información de MLB